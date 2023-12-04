İSKİ duyurdu: Baraj doluluk oranı yüzde kaç arttı? 4 Aralık İstanbul'da barajlardaki su oranı ne kadar?
İSKİ tarafından her gün baraj doluluk oranları güncelleniyor. İstanbul'da yağışın ardından baraj doluluk oranları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta sonundan itibaren etkili olan yağışların ardından İSKİ son verileri açıkladı. Peki, Baraj doluluk oranı yüzde kaç arttı? 4 Aralık İstanbul'da barajlardaki su oranı ne kadar?
İstanbul'da yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranlarında yağışların ardından yaşanan artış devam ediyor. Son iki haftada, aralıklarla süren yağışın ardından barajlarda seviye yükseldi. Peki, Baraj doluluk oranı yüzde kaç arttı? 4 Aralık İstanbul'da barajlardaki su oranı ne kadar?
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ?
İSKİ bugün baraj doluluk oranlarını açıklandı. Gece saatlerinden itibaren başlayan yağışın ardından baraj doluluk oranı 34,02 seviyesine yükseldi.
Ömerli Barajı 57,68
Darlık Barajı 48,45
Elmalı Barajı 78,92
Terkos Barajı 18,58
Alibey Barajı 42,09
Büyükçekmece Barajı 21,33
Sazlıdere Barajı 16,09
Istrancalar Barajı 27,99
Kazandere Barajı 13,69
Pabuçdere Barajı 9,31
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
- İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi
- Demirtaş'tan 'acı' değerlendirme
- Kabataş gelini neden boşandı?
- İlk adayını ilan etti
- Erdoğan'la Herzog aynı karede...
- Cem Davran'ın 'Cumhuriyet' konuşması gündem oldu
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Anlaşma iddiasına jet yanıt
- Balyalı, iddiaları verilerle yalanlandı!