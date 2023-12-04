İSKİ duyurdu: Baraj doluluk oranı yüzde kaç arttı? 4 Aralık İstanbul'da barajlardaki su oranı ne kadar?

Yayınlanma: 04.12.2023 - 10:22

Güncelleme: 04.12.2023 - 10:22

İstanbul'da yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranlarında yağışların ardından yaşanan artış devam ediyor. Son iki haftada, aralıklarla süren yağışın ardından barajlarda seviye yükseldi. Peki, Baraj doluluk oranı yüzde kaç arttı? 4 Aralık İstanbul'da barajlardaki su oranı ne kadar?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ?

İSKİ bugün baraj doluluk oranlarını açıklandı. Gece saatlerinden itibaren başlayan yağışın ardından baraj doluluk oranı 34,02 seviyesine yükseldi.

Ömerli Barajı 57,68

Darlık Barajı 48,45

Elmalı Barajı 78,92

Terkos Barajı 18,58

Alibey Barajı 42,09

Büyükçekmece Barajı 21,33

Sazlıdere Barajı 16,09

Istrancalar Barajı 27,99

Kazandere Barajı 13,69

Pabuçdere Barajı 9,31