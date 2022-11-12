İSKİ duyurdu: Şişli, Fatih ve Beykoz'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.
İSKİ'den yapılan duyuruya göre, Beykoz, Fatih ve Şişli'nin bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle meydana gelen su kesintilerinin sona ereceği saat bilgisi İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alıyor.
İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir" ifadelerine yer verildi.
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