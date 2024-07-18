Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?
Kamuda memur olmak isteyen lise mezunu vatandaşlar için İki yıl ara ile düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavının başvuruları alınmaya başladı. Peki, Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi başvuruları alınmaya başladı. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Ortaöğretim Kılavuzunda yer alıyor. Adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Peki, Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?
LİSE KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, Ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri belli olmuştu. ??KPSS Ortaöğretim başvuruları 18 Temmuz 2024 itibariyle başladı. ??Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
Öte yandan KPSS Ortaöretim geç başvuru tarihleri ise 6-7 Ağustos 2024 olarak belirlendi.
KPSS ORTAÖRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS Ortaöğretim başvuruları, 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.??2024 Ortaöğretim KPSS başvuru ücreti ÖSYM tarafından 350 TL olarak belirlendi.
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