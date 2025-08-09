İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa: 'Aktif yabancı abone sayımız düşmeye başladı'

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aktif yabancı abone sayısında düşüş olduğunu belirtti. Yeni düzenlemelere göre yabancı uyruklu kişilerin abonelik işlemleri yalnızca bağlı bulundukları şube müdürlüklerinden yapılacak. Dijital kanallar üzerinden sözleşme başvurusu alınmayacak. Yabancı uyruklulara yalnızca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) kayıtlarında yer alan ikamet adresi için sözleşme yapılabilecek. Gayrimenkul mülkiyet sahipleri bu kuraldan muaf tutulacak. NVİ adresi haricinde birden fazla aktif sözleşme bulunması halinde, tebligat işlemleri sonrasında ikamet adresi dışındaki sözleşmeler iptal edilecek. Vekil aracılığıyla yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletnamenin aslı ibraz edilecek.

“AKTİF YABANCI ABONE SAYIMIZ DÜŞMEYE BAŞLADI”

Genel Müdür Başa, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şunları söyledi:

“Sayısı hızla artan yabancı abonelere yönelik işlem ve uygulamalarımızı sıkılaştırmamız işe yaradı. Aktif yabancı abone sayımız düşmeye başladı. 2024 yılı sonunda 256 bin 230 olan yabancı abone sayısı günümüz itibarıyla 206 bin 807 kişiye düştü”