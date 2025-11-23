İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ev hapsinin kaldırılması için AYM’ye başvurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) hedef alan 2. dalga operasyonda gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, ev hapsi cezasının kaldırılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Başvuru sonrası Başa’nın avukatı Kerem Donat Cumhuriyet’e konuştu.

208 gündür ev hapsine olan müvekkilinin ciddi kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve geçmişte de açık kalp ameliyatı geçirdiğini belirten avukat Donat, “Düzenli hekim kontrolünde olması gereken, hatta ev hapsindeyken de operasyon geçiren Başa’nın durumu bu tedbirin uygulanamayacak derecede ağır sonuçlar doğurduğunu göstermektedir” dedi.

Gözaltı tarihinden bugüne cumhuriyet savcılığına, sulh ceza yargıçlığına, asliye ceza mahkemesine yapılan itirazların hiçbirinin değerlendirmeye alınmadığını ve kendilerine tebligat bile yapılmadığını söyleyen avukat Donat, “Kaldı ki Başa’nın mülki idare amiri olması sebebiyle soruşturma usulüne ilişkin 1700 sayılı kanunun 3. maddesi ve 3628 sayılı kanunun 17. maddesi gözetilmeksizin hakkında doğrudan adli soruşturma yürütülmüştür” ifadelerini kullandı.

Ev hapsi kararının Anayasa’nın 17, 19 ve 36 maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 3, 5 ve 6 maddelerinde güvence altına alınan haklarının ihlali anlamı taşıdığını belirten avukat Donat, başvurularının işleme alınıp ev hapsi kararının bir an önce kaldırılması çağrısında bulundu.