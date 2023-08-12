İSKİ Genel Müdürü'nden kritik uyarı: 'Kuraklık afet boyutunda'

İstanbullulara su tasarrufu yapmaya çağrısında bulunan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, "Çok kurak bir dönem geçiyoruz. Yani bütün bu yatırımları yaparken hakikaten sıcaklık rekorlarının kırıldığı, afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 12.08.2023 - 09:38
İSKİ Genel Müdürü'nden kritik uyarı: 'Kuraklık afet boyutunda'
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, dün katıldığı Şile'deki  'Atık Su, Yağmur Suyu ve Dere Islahı Yatırımlar Temel Atma Töreni'nde, kentte yaşanan su sıkıntısını işaret etti.

"SADECE YÜZDE 10 ORANINDA TÜKETİMİ KISSALAR..."

Kentte kuraklığın afet boyutuna ulaştığını vurgulayan ve İstanbullulara 'su tasarrufu çağrısı'nda bulunan Başa, şu ifadeleri kullandı:

“Çok kurak bir dönem geçiyoruz. Yani bütün bu yatırımları yaparken hakikaten sıcaklık rekorlarının kırıldığı, afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz. Bu noktada günlük su tüketimlerimiz üç buçuk milyon metreküpe ulaştı. Bu vesileyle, tabi Anadolu Yakası'nda çok sıkıntımız yok çok şükür genel olarak Avrupa yakasında biraz baraj doluluk oranlarımız düşük. O noktada bütün hemşerilerimizi İSKİ'nin yapmış olduğu su tasarrufu kampanyasına katkı yapmayı bekliyorum. Sadece diyoruz bütün vatandaşların yüzde on oranında tüketimlerini kıssalar biz inşallah sorunsuz bir şekilde yağmurlu sezona atlamış olacağız." 


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