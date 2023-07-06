İstanbul barajları alarm veriyor: Kuraklığın ayak sesleri

Yayınlanma: 06.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.07.2023 - 03:48

İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için bel bağladığı barajların doluluk oranları artan sıcaklıklar ve yaşanan kuraklıklarla ciddi oranda azaldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) internet sitesindeki verilerine göre barajlardaki son dokuz yılın aynı dönemlerine bakıldığında doluluk oranlarında en düşük oran yüzde 43.28 ile bu yıl yaşanıyor. Trakya’dan İstanbul’un suyunu karşılayan üç barajdaki doluluk oranları Kazandere’de yüzde 5.59, Pabuçdere’de yüzde 4.18 ve Istrancalar’da ise yüzde 34.25 ölçüldü.

(Erol Kesici)



İstanbul’un yaşadığı kuraklık tehlikesini uzmanlar Cumhuriyet’e değerlendirdi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim danışmanı Hidrobiyolog Dr. Erol Kesici, bu yıl yaşanan sıcaklık artışlarının ileriki dönemde kuraklık üzerinde daha çok etki edeceğini ifade etti. Kesici, “Bizim barajlarımızdaki su seviyesi normal seviyelerde olsaydı herhangi bir sorunla karşılaşmayacaktık. Yüzde 47 civarında olan doluluk miktarı kullanılmasa bile sıcaklıklarla su buharlaşarak daha da azalacak. Özellikle Kazandere ve Pabuçdere barajlarının son dokuz senede gördüğü en düşük seviyede. Su oranı çok düşen Kazandere ve Pabuçdere’den kesinlikle su alınmaması gerekiyor. Oradaki su dip suyudur. Bu suları ne kadar arıtırsanız arıtın suların kesinlikle içilmemesi gerekiyor, bu kuraklık bizim için ne kadar tehlike taşıyorsa canlılar için de oldukça tehlike taşıyor” ifadelerini kullandı.

"YENİ KAYNAKLAR ŞART"

Kuraklıkla mücadelede su yönetiminin düzgün şekilde yapıldığında olumlu sonuçlar vereceğini ifade eden Kesici, “Yeni su kaynakları yaratmamız ve su yönetimiyle ilgili planlamaları uygulamamız gerek. Kuraklığın önüne geçmek mümkün. Suyu iyi yönetmemiz, israf etmememiz ve kirletmememiz önemli” diye konuştu. Yalnızca yağışların kuraklığı önlemeye etki etmeyeceğini de ifade eden Kesici, “Kuraklığın nedeni yağmurun az ya da çok yağması değil. Artan nüfusla birlikte suya olan ihtiyaç bunu çok tetikliyor” dedi.

(Mikdat Kadıoğlu)



"KENTE SU YETMİYOR"

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Acil Durum Ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise sorunun yalnızca kuraklıkla ilgili olmadığını ifade etti. Kadıoğlu, “Küçük su havzaları olan bir şehire yaklaşık 20 milyon insan doldurmuşlar. İstanbul’da günde 3 milyon metreküpten fazla su tüketiliyor. Su bu şehre yetmiyor. Bu şehir artık obez ötesi bir şehir haline gelmiş durumda. Çok aşırı talep var ama buna arz edecek bir kaynağı yok. Bu şehir böyle büyümeye devam ettikçe su problemi de onunla beraber büyüyecek” dedi.



TEHLİKENİN HABERCİSİ



İstanbul’daki barajların mevcut su miktarı Ömerli’de yüzde 46.9, Darlık’ta yüzde 16.8, Terkos’ta yüzde 14.7, Büyükçekmece’de yüzde 10.5, Sazlıdere’de yüzde 6.6, Alibey’de yüzde 2.2, Elmalı’da yüzde 0.9, Pabuçdere’de yüzde 0.7, Istrancalar’da yüzde 0.6, Kazandere’de ise yüzde 0.3 olarak kaydedildi. Doluluk oranları yıllara göre karşılaştırıldığında 2015’in temmuz ayında doluluk oranı yüzde 84.92 iken 2023’ün aynı döneminde doluluk oranı sadece yüzde 43.28 oldu.