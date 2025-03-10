İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

İSKİ düzenli olarak İstanbul'daki baraj doluluk oranlarını raporluyor. Yağışların artmasıyla megakentte baraj doluluk oranları arttı. İşte 10 mart İstanbul baraj doluluk oranları...

İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 15:12

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki toplam su seviyesi, yüzde 70'in üzerine çıkarak artış gösterdi. 

Kış yağışlarının etkisiyle birlikte İstanbul barajlarındaki su oranı son olarak yüzde 77,98'e ulaştı. 

İşte 10 Mart 2025 Pazartesi itibarıyla İstanbul barajlarındaki güncel doluluk oranları...

BARAJLARDA SON DURUM

10 Mart Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 77,98 olarak raporlandı.

10 Mart'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

  • Ömerli Barajı: %87,05
  • Darlık Barajı: %75,81
  • Elmalı Barajı: %94,79
  • Terkos Barajı: %80,07
  • Alibey Barajı: %64,96
  • Büyükçekmece Barajı: %74,18
  • Sazlıdere Barajı: %56,08
  • Istrancalar Barajı: %81,46
  • Kazandere Barajı: %82,71
  • Pabuçdere Barajı: %81,98

Etiketler: #İSKİ #Baraj

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