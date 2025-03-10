D vitamini eksikliği ağız kanseri riskini artırıyor!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 07:43

Güncelleme: 10.03.2025 - 08:03

Uzman Diş Hekimi ve Ağız Diş Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, D vitamini eksikliğinin yol açabileceği hastalıklar konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 50’den fazlası D vitamini eksikliği riski altında olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Özkan, "Türkiye’de yapılan araştırmalara göre, özellikle kış aylarında Türk toplumunun D vitamini seviyesi düşük. Güneş ışığına yeterince maruz kalmamak, yanlış beslenme alışkanlıkları ve modern yaşam tarzı nedeniyle dünya genelinde ve halkımızın yüzde 80’inde D vitamini eksikliği mevcut. Bu durum, sadece genel sağlığı değil, ağız, diş, diş eti ve çene kemik sağlığını da ciddi şekilde tehdit ediyor" dedi.



D vitamini eksikliği yaşayabilecek kişileri söyleyen Prof. Dr. Özkan, "Kapalı ortamlarda çalışanlar, Koyu tenli bireyler (cilt pigmentasyonu nedeniyle D vitamini üretimi azalır), 50 yaş üzeri bireyler, hamile ve emziren kadınlar, vegan beslenenler, balık, yumurta gibi D vitamini kaynaklarını tüketmeyenler" diye sıraladı.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFLADIĞI İÇİN VÜCUT, KANSERLİ HÜCRELERİ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE YOK EDEMEZ"

Ağız kanseri riskine dikkat çeken Uzman Diş Hekimi ve Ağız Diş Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, "D vitamini eksikliği olan çocuklarda dişler düzgün bir şekilde gelişmez ve daha kırılgan olur. Ayrıca, çene kemiğinin yeterince sertleşmemesi dişlerin yanlış hizalanmasına neden olabilir. Eğer çocuklukta yeterli D vitamini alınmazsa, yetişkinlikte diş eti hastalıkları, çene kemiği erimesi ve erken diş kayıpları kaçınılmaz hale gelir. D vitamini yeterli seviyede olduğunda, diş minesi daha güçlü olur ve çürük oluşma riski önemli ölçüde azalır. Ayrıca, tükürük içeriği de iyileşerek dişleri koruyan minerallerin yeniden depolanmasına yardımcı olur. Ağız kanseri riski, bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ağız içinde iyileşmeyen yaralar ve kanser hücrelerinin kontrolsüz çoğalması. D vitamini eksikliği, kanser hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasına neden olabilir. Bağışıklık sistemi zayıfladığı için vücut, kanserli hücreleri etkili bir şekilde yok edemez" ifadelerini kullandı.

"EKSİKLİĞİ ZAMANLA DİŞ VE ÇENE KEMİK SAĞLIĞINIZI GERİ DÖNÜLEMEZ ŞEKİLDE ETKİLEYEBİLİR"

Dişlerinizi ve kemiklerinizi korumak için yapılması gerekenleri sıralayan Prof. Dr. Özkan, "D vitamini seviyenizi ölçtürün, özellikle diş eti problemleri yaşıyorsanız. Güneş ışığından yararlanın, haftada en az 3 gün, 15-20 dakika. D vitamini yönünden zengin besinler tüketin. Balık, süt ürünleri, yumurta. Düzenli diş hekimi muayenesine gidin. İleri Diş eti hastalıkları erken teşhis edilirse geri döndürülebilir. Gerekirse hücresel seviyeye indirgenmiş D vitamini takviyesi alın. Dişlerinizi kaybetmeden önce, vücudunuzun ihtiyacı olan vitaminleri alın. D vitamini, ağız sağlığını koruyan görünmez bir kalkan gibidir. Eksikliği zamanla diş ve çene kemik sağlığınızı geri dönülemez şekilde etkileyebilir. Sağlıklı bir gülümseme için D vitamini seviyenizi önemseyin" dedi.