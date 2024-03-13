İSKİ paylaştı: İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar? 13 Mart İstanbul baraj doluluk oranı...

Yayınlanma: 13.03.2024 - 11:24

Güncelleme: 13.03.2024 - 11:24

İstanbul’daki baraj doluluk oranları 13 Mart 2024 tarihinde güncellendi. İstanbul barajlarındaki son durum verileri İSKİ tarafından paylaşıldı. Peki, İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar? 13 Mart İstanbul baraj doluluk oranı...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

13 Mart Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 77,06 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 13 Mart'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

Ömerli Barajı: %87,45

Darlık Barajı: %86,51

Elmalı Barajı: %90,46

Terkos Barajı: %77,69

Alibey Barajı: %69,64

Büyükçekmece Barajı: %74,18

Sazlıdere Barajı: %58,01

Istrancalar Barajı: %65,29

Kazandere Barajı: %62,22