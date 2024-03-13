Deprem mi oldu? 13 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 13.03.2024 - 09:23

Güncelleme: 13.03.2024 - 09:23

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 13 Mart'ta meydana gelen depremler...

13 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:00:04 -.- 1.6 -.- SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA)

07:38:11 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

07:27:14 -.- 1.3 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS)

07:24:29 -.- 2.8 -.- AGARTI-(MUS)

07:13:38 -.- 1.7 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

06:48:35 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

06:32:40 -.- 2.3 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI

06:28:41 -.- 1.0 -.- KARAHISAR-GURUN (SIVAS)

06:16:45 -.- 1.1 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS)

06:03:34 -.- 2.1 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:44:00 -.- 1.1 -.- KAYNARCA-KULUNCAK (MALATYA)

05:40:02 -.- 1.2 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)

04:48:39 -.- 1.4 -.- SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA)

04:44:59 -.- 1.4 -.- BICIR-KULUNCAK (MALATYA)

04:31:45 -.- 2.7 -.- TURNAGOL-KARAYAZI (ERZURUM)

03:38:23 -.- 0.8 -.- KISLAK-ALADAG (ADANA)

02:48:17 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

02:14:29 -.- 1.6 -.- PASAKONAGI-(DUZCE)

02:10:54 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

01:36:57 -.- 2.4 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)