Deprem mi oldu? 13 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Mart Çarşamba 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 13 Mart Çarşamba 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 09:23
Deprem mi oldu? 13 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 13 Mart'ta meydana gelen depremler...

13 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:00:04  -.-  1.6  -.-   SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA)                      

07:38:11    -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                         

07:27:14  -.-  1.3  -.-   CAMLICA-GURUN (SIVAS)                           

07:24:29   -.-  2.8  -.-   AGARTI-(MUS)                                    

07:13:38   -.-  1.7  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                       

06:48:35   -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)               

06:32:40    -.-  2.3  -.-   TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI                    

06:28:41    -.-  1.0  -.-   KARAHISAR-GURUN (SIVAS)                         

06:16:45   -.-  1.1  -.-   KARAOREN-GURUN (SIVAS)                            

06:03:34  -.-  2.1  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

05:44:00     -.-  1.1  -.-   KAYNARCA-KULUNCAK (MALATYA)                     

05:40:02  -.-  1.2  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                    

04:48:39   -.-  1.4  -.-   SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA)                      

04:44:59   -.-  1.4  -.-   BICIR-KULUNCAK (MALATYA)                        

04:31:45  -.-  2.7  -.-   TURNAGOL-KARAYAZI (ERZURUM)                       

03:38:23  -.-  0.8  -.-   KISLAK-ALADAG (ADANA)                           

02:48:17  -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                         

02:14:29   -.-  1.6  -.-   PASAKONAGI-(DUZCE)                              

02:10:54  -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                         

01:36:57  -.-  2.4  -.-   AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)           


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