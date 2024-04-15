İSKİ paylaştı: İşte İstanbul barajlarının doluluk oranı…

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 81,29 seviyelerinde kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 11:21
İSKİ paylaştı: İşte İstanbul barajlarının doluluk oranı…
Abone Ol google-news

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yaklaşık bir aydır aynı seviyelerde seyrediyor. Bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 81,29 ölçüldü.

Su miktarı; Istrancalar'da yüzde 42,89, Terkos'ta yüzde 86,19, Sazlıdere'de yüzde 60,27, Alibey'de yüzde 66,63, Büyükçekmece'de yüzde 76,03, Ömerli'de yüzde 92,15, Darlık'ta yüzde 86,35, Elmalı'da yüzde 88,46, Pabuçdere'de yüzde 73,51 ve Kazandere'de yüzde 74,52 olarak kaydedildi.

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl 189,32 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 310 milyon 96 bin metreküp olarak hesaplandı.

Bu yılın ilk 4 ayında barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 248,89 kilogram oldu.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 706,18 milyon metreküp olarak kaydedildi.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 92 bin metreküp olarak ölçüldü.

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 15 Nisan tarihli baraj doluluk oranları 2014'te yüzde 32,95, 2015'te yüzde 97,32, 2016'da yüzde 86,69, 2017'de yüzde 87,38, 2018'de yüzde 91,21, 2019'da yüzde 92,93, 2020'de yüzde 70,07, 2021'de yüzde 80,48, 2022'de yüzde 87,91, 2023'te yüzde 45,18 iken, bugünkü oran yüzde 81,29 olarak kayıtlara geçti.

"YER ALTINDAKI SU, BARAJLARI BESLEMEYE DEVAM EDİYOR"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un barajlarının doluluk oranının arzu edilen seviyede olmadığını söyledi.

Oranların geçen yıla göre yüksek olmasını sevindirici bir durum olarak niteleyen Toros, "İstanbul barajlarındaki doluluk oranı uzun zamandır yüzde 80 civarında seyrediyor. Sonbaharda yağmur yağdığı zaman yağmur suyunun birçoğu buharlaşır, birçoğu da akıp gider ama ilkbaharda genellikle sağanak şeklindeki hafif yağışlar olduğu zaman bu yağış toprak tarafından emilir. Yer altındaki su, bilhassa nisan ve mayıs aylarında barajı beslemeye devam eder. Onun için barajlardaki doluluk seviyesi dikkat ederseniz hep yüzde 80 civarında seyrediyor" dedi.


İstanbul haberleri Baraj haberleri barajların doluluk oranı haberleri baraj doluluk oranı haberleri İSKİ haberleri

İlgili Haberler

Adana'da baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Adana'da baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu
Rusya’da baraj kısmen yıkıldı: Binlerce ev sular altına kaldı

Rusya’da baraj kısmen yıkıldı: Binlerce ev sular altına kaldı
Balık tutarken düşmüştü... Baraj gölünde arama çalışmaları devam ediyor

Balık tutarken düşmüştü... Baraj gölünde arama çalışmaları devam ediyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... MHP itiraz etmişti: YSK'den 'Kütahya' kararı

Son Dakika... MHP itiraz etmişti: YSK'den 'Kütahya' kararı
Özel halk otobüsünde patlama! Dağılan parçalar diğer arabalara çarptı

Özel halk otobüsünde patlama! Dağılan parçalar diğer arabalara çarptı
SGK duyurdu: Ankara, İstanbul ve İzmir'de annelere 12 ay boyunca 325 euro ödeme yapılacak

SGK duyurdu: Ankara, İstanbul ve İzmir'de annelere 12 ay boyunca 325 euro ödeme yapılacak
Seçimi kaybeden AKP’nin Çankırı adayı Hüseyin Filiz, soluğu Maldivler’de aldı

Seçimi kaybeden AKP’nin Çankırı adayı Hüseyin Filiz, soluğu Maldivler’de aldı
AKP’li başkan bıçaklanmıştı: CHP’li adayın eşi tutuklandı

AKP’li başkan bıçaklanmıştı: CHP’li adayın eşi tutuklandı
Cannes tarzı gündem olmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek hastalığını açıkladı

Cannes tarzı gündem olmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek hastalığını açıkladı
Bakanlık yalanlamıştı: CHP'li Deniz Yavuzyılmaz belgeleri ile açıkladı!

Bakanlık yalanlamıştı: CHP'li Deniz Yavuzyılmaz belgeleri ile açıkladı!
Dermatoloji Uzmanı uyardı! Makyaj yaparken bunlara dikkat edin

Dermatoloji Uzmanı uyardı! Makyaj yaparken bunlara dikkat edin