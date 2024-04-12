Balık tutarken düşmüştü... Baraj gölünde arama çalışmaları devam ediyor
Adana'daki Kavşak Bendi Barajı Gölü'nde balık tutarken suya düşen Oktay Sarıtiken (35), su altı ekipleri tarafından aranıyor. Dün gece ara verilen aramalar, sabahın erken saatlerinde tekrar başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Kozan ilçesi Andırap mevkisinde meydana geldi. Bayram ziyareti için Ankara'dan Adana'nın Kozan ilçesine gelen 3 çocuk babası Oktay Sarıtiken, balık tutmak için Kavşak Bendi Barajı Gölü'ne gitti.
Gölün kıyısına yaklaşan Sarıtiken, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü. Çevredekilerin sudan çıkaramadığı Sarıtiken, kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi.
Sarıtiken'in bulunması için gölde çalışma başlatıldı. Saatlerce aranan Sarıtiken'i arama çalışmalarına geç saatlerde ara verildi. Sabah erkenden göle tekrar gelen ekipler, aramalara yeniden başladı.
Yaklaşık 30 metre derinliği olan barajda akıntının hızlı olmasının da ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdığı belirtiliyor. Bu arada, çalışmalarda Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri de görev alıyor.
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