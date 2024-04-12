Balık tutarken düşmüştü... Baraj gölünde arama çalışmaları devam ediyor

Adana'daki Kavşak Bendi Barajı Gölü'nde balık tutarken suya düşen Oktay Sarıtiken (35), su altı ekipleri tarafından aranıyor. Dün gece ara verilen aramalar, sabahın erken saatlerinde tekrar başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 13:09
Balık tutarken düşmüştü... Baraj gölünde arama çalışmaları devam ediyor
Abone Ol google-news

Olay, dün akşam saatlerinde, Kozan ilçesi Andırap mevkisinde meydana geldi. Bayram ziyareti için Ankara'dan Adana'nın Kozan ilçesine gelen 3 çocuk babası Oktay Sarıtiken, balık tutmak için Kavşak Bendi Barajı Gölü'ne gitti. 

Gölün kıyısına yaklaşan Sarıtiken, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü. Çevredekilerin sudan çıkaramadığı Sarıtiken, kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. 

Sarıtiken'in bulunması için gölde çalışma başlatıldı. Saatlerce aranan Sarıtiken'i arama çalışmalarına geç saatlerde ara verildi. Sabah erkenden göle tekrar gelen ekipler, aramalara yeniden başladı. 

Yaklaşık 30 metre derinliği olan barajda akıntının hızlı olmasının da ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdığı belirtiliyor. Bu arada, çalışmalarda Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri de görev alıyor.


Adana haberleri Baraj haberleri arama haberleri

İlgili Haberler

Son dakika... Ulusal seviyede aranıyordu: Mehmet Kopal, Türkiye'ye getirildi!

Son dakika... Ulusal seviyede aranıyordu: Mehmet Kopal, Türkiye'ye getirildi!
Kayıp olarak aranıyordu… Ölü bulundu

Kayıp olarak aranıyordu… Ölü bulundu
Kuryenin ölüme neden olan firari sürücü aranıyor

Kuryenin ölüme neden olan firari sürücü aranıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elazığ depremi Bingöl'ü vurdu: Su kanalında kayma ve yarıklara neden oldu

Elazığ depremi Bingöl'ü vurdu: Su kanalında kayma ve yarıklara neden oldu
Meteoroloji açıkladı: 12 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bayramda hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 12 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bayramda hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
AKP'den CHP'ye geçen Tuzla Belediyesi'nde skandal... Kamera kayıtlarının bulunduğu diskler değiştirildi!

AKP'den CHP'ye geçen Tuzla Belediyesi'nde skandal... Kamera kayıtlarının bulunduğu diskler değiştirildi!
Malatya’da, 4.1 büyüklüğünde deprem

Malatya’da, 4.1 büyüklüğünde deprem
Antalya’da feci kaza: 29 otel çalışanı yaralandı!

Antalya’da feci kaza: 29 otel çalışanı yaralandı!
Özgür Özel, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile bayramlaştı

Özgür Özel, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile bayramlaştı
Erdoğan yine tekledi: Canlı yayında prompter kazası

Erdoğan yine tekledi: Canlı yayında prompter kazası
65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle aşk tazeledi!

65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle aşk tazeledi!