İSKİ saat vererek uyardı: Bakırköy'deki 5 mahalleye su verilemeyecek
İstanbul Bakırköy'de isale hattındaki çalışmalar nedeniyle 5 mahallede 15 saat süreyle su kesintisi yapılacak.
Bakırköy'de 5 mahalleye 15 saat boyunca su verilemeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Zuhuratbaba Mahallesi'nde Karabal Deresi atık su ve yağmur suyu dere ıslahı kapsamında isale hattındaki boruların altında çalışma yapılacak.
Çalışmalardan dolayı Zuhuratbaba, Ataköy 1. Kısım, Ataköy 2, 5, 6. Kısım, Ataköy 3, 4, 11. Kısım ve Ataköy 7, 8, 9, 10. Kısım mahallelerine yarın (3 Eylül Salı) saat 09.00'dan 24.00'a kadar su verilemeyecek.
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