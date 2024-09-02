İSKİ saat vererek uyardı: Bakırköy'deki 5 mahalleye su verilemeyecek

İstanbul Bakırköy'de isale hattındaki çalışmalar nedeniyle 5 mahallede 15 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

AA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 14:55
İSKİ saat vererek uyardı: Bakırköy'deki 5 mahalleye su verilemeyecek
Abone Ol google-news

Bakırköy'de 5 mahalleye 15 saat boyunca su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Zuhuratbaba Mahallesi'nde Karabal Deresi atık su ve yağmur suyu dere ıslahı kapsamında isale hattındaki boruların altında çalışma yapılacak.

Çalışmalardan dolayı Zuhuratbaba, Ataköy 1. Kısım, Ataköy 2, 5, 6. Kısım, Ataköy 3, 4, 11. Kısım ve Ataköy 7, 8, 9, 10. Kısım mahallelerine yarın (3 Eylül Salı)  saat 09.00'dan 24.00'a kadar su verilemeyecek.


İSKİ haberleri

İlgili Haberler

İSKİ açıkladı: 1 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ açıkladı: 1 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
Uzmanlardan dikkat çeken açıklama: Maymun çiçeği riski sürüyor

Uzmanlardan dikkat çeken açıklama: Maymun çiçeği riski sürüyor
İSKİ açıkladı: 2 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ açıkladı: 2 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler