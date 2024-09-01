İSKİ açıkladı: 1 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

Yayınlanma: 01.09.2024 - 12:22

Güncelleme: 01.09.2024 - 12:22

İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 1 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

1 EYLÜL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı 1 Eylül 2024 Pazar günü için yüzde 46.88 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir.

Alibey Barajı yüzde 15,16

Büyükçekmece Barajı yüzde 46,82

Darlık Barajı yüzde 52,49

Elmalı Barajı yüzde 56,98

Istrancalar Barajı yüzde 25,43

Kazandere Barajı yüzde 14,49

Pabuçdere Barajı yüzde 27,45

Sazlıdere Barajı yüzde 51,06

Terkos Barajı yüzde 61,79

Ömerli Barajı yüzde 47,11