İSKİ son durumu paylaştı: İstanbul barajlarında korkutan veri
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 40'ın altına düşerek yüzde 38.39 oldu.
İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesinin düşüşü devam ediyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 29 Eylül'de 38.42 iken bugünkü verilere göre yüzde 38.39 oldu.
Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 56.41 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 5.56 ile Kazandere Barajı oldu.
İSKİ'nin verilerine göre 30 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
• Alibey Barajı yüzde 8.57
• Büyükçekmece Barajı yüzde 41.13
• Darlık Barajı yüzde 43.3
• Elmalı Barajı yüzde 56.41
• Istrancalar Barajı yüzde 19.7
• Kazandere Barajı yüzde 5.56
• Pabuçdere Barajı yüzde 20.08
• Sazlıdere Barajı yüzde 48.02
• Terkos Barajı yüzde 55.36
• Ömerli Barajı yüzde 30.14
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