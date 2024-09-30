İSKİ son durumu paylaştı: İstanbul barajlarında korkutan veri

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 40'ın altına düşerek yüzde 38.39 oldu.

İSKİ son durumu paylaştı: İstanbul barajlarında korkutan veri
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 11:08

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesinin düşüşü devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 29 Eylül'de 38.42 iken bugünkü verilere göre yüzde 38.39 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 56.41 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 5.56 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 30 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 8.57

• Büyükçekmece Barajı yüzde 41.13

• Darlık Barajı yüzde 43.3

• Elmalı Barajı yüzde 56.41

• Istrancalar Barajı yüzde 19.7

• Kazandere Barajı yüzde 5.56

• Pabuçdere Barajı yüzde 20.08

• Sazlıdere Barajı yüzde 48.02

• Terkos Barajı yüzde 55.36

• Ömerli Barajı yüzde 30.14


Etiketler: #İSKİ

İlgili Haberler

Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları toplantısında: 'Daha geniş bir çatışma riskiyle karşı karşıyayız'

Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları toplantısında: 'Daha geniş bir çatışma riskiyle karşı karşıyayız'
Antalya'da aşırı turizm riski: 'Antalya henüz bir Barselona değil ama olmaya yakın'

Antalya'da aşırı turizm riski: 'Antalya henüz bir Barselona değil ama olmaya yakın'
Mevsim geçişlerindeki ısı değişimleri hastalıklara yakalanma riskini artırıyor

Mevsim geçişlerindeki ısı değişimleri hastalıklara yakalanma riskini artırıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler