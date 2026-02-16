İSKİ uyardı... İstanbul'un o ilçesinde saatlerce su kesintisi yaşanacak! (17 Şubat 2026)

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.02.2026 11:51:00
ANKA
Arnavutköy’de Hadımköy Su Deposu sahasında yapılacak terfi merkezi bağlantı çalışmaları nedeniyle 17 Şubat Salı bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak. İşte ayrıntılar...

İstanbul Arnavutköy’de Hadımköy Su Deposu sahasında yeni yapılan terfi merkezi bağlantı çalışmaları nedeniyle 17 Şubat Salı günü 09.00-18.00 saatleri arasında bazı mahallelere su verilemeyecek.

Arnavutköy İlçesi Hadımköy Su Deposu sahasında yeni yapılan Terfi Merkezi’ne ait bağlantı çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalar nedeniyle 17 Şubat Salı günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Arnavutköy’de bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak.

BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU VERİLEMEYECEK MAHALLELER

Duyuruya göre, su kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle; Arnavutköy İlçesi: Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören ve Yeşilbayır Mahalleleri.

