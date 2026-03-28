İSKİ verileri paylaştı: İstanbul'un su alarmı sürüyor mu? İşte baraj baraj son durum

İstanbul’da Mart ayı boyunca etkili olan yağışlar, kentin su kaynaklarındaki erimeyi durdurup ibreyi yukarı çevirse de beklenen büyük sıçrama gerçekleşmedi. İSKİ tarafından paylaşılan 28 Mart 2026 tarihli güncel verilere göre; barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 53,78 olarak kayıtlara geçti.

Haftalık periyotta kademeli bir artış gözlense de uzmanlar, İstanbul’un kavurucu yaz sıcaklarına su sorunu yaşamadan girebilmesi için barajların en az yüzde 70 dolu olması gerektiği konusunda hemfikir.

66 YILIN REKORU BİLE YETMEDİ

Türkiye genelinde 2026 "Su Yılı" (1 Ekim 2025 - 23 Mart 2026) kümülatif yağışları, uzun yıllar ortalamasının %21,9 üzerine çıktı. Özellikle Şubat ayında yaşanan yağış patlaması, normalin yüzde 129, geçen yılın aynı döneminin ise tam yüzde 242 üzerinde gerçekleşerek 66 yıllık rekoru tazeledi. Ancak bu devasa akış bile İstanbul’un devasa tüketim hızı ve geçmiş yıllardaki kuraklık etkisi nedeniyle barajları tam kapasiteye ulaştırmaya yetmedi.

BARAJ BARAJ GÜNCEL DURUM (28 MART 2026)

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan ana arterlerde tablo oldukça heterojen bir yapı sergiliyor. Istrancalar ve Elmalı tam kapasiteye yaklaşırken, Avrupa yakasının can damarları alarm veriyor:

Elmalı: %92,29

Istrancalar: %91,13

Ömerli: %74,86

Darlık: %69,86

Kazandere: %58,7

Alibey: %44,61

Terkos: %39,21

Büyükçekmece: %38,78

Sazlıdere: %33,39

Pabuçdere: %29,3

NEDEN KRİTİK EŞİK %70?

Baraj doluluk oranları sadece bir sayısal veri değil; içme suyu arzı, tarımsal sulama ve enerji üretimi için hayati bir gösterge. Uzmanlar, doluluk oranının %70’in altında kalmasının; buharlaşmanın artacağı yaz aylarında su kesintisi riskini tetikleyebileceği ve tarımsal verimliliği düşürerek gıda fiyatlarına yansıyabileceği konusunda uyarıyor.