İSKİ’den Baltalimanı açıklaması

İBB’nin bağlı kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Baltalimanı’nda boğaza atık su akışı olduğu iddialarını yalanladı.

İSKİ’den Baltalimanı açıklaması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 12:26

Yazılı bir açıklama yapan İSKİ, haberlere konu olan görüntülerin, her şiddetli yağış sonrası oluşan olağan bir durum olduğu, yağmur suyunun taşıdığı alüvyonların sebep olduğu bu renk değişiminin, İSKİ Baltalimanı Atıksu Arıtma Tesisinden kaynaklanmadığı, tesisin tam kapasiteyle sorunsuz çalışmaya devam ettiği vurgulandı. 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan tetkikler sonucunda denizde herhangi bir kirliliğinin tespit edilmediği, Boğaz’a atık su girişi olmadığı, renk değişiminin yoğun yağışlarda dereden gelen alüvyon malzemeler nedeniyle yaşandığı tutanakla tespit edildiğini açıklayan İSKİ, maksatlı yalan haberlerle ilgili hukuki girişimlerde bulunacağını da duyurdu.


Etiketler: #İSKİ #ibb #aşırı yağış

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