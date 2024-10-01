İSKİ açıkladı: 1 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 1 Ekim tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 1 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 1 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
1 EKİM 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. İSKİ'nin resmi verilerine göre, 1 Ekim 2024 tarihinde İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 38,39 olarak ölçüldü.
Ömerli 30.14
Darlık 43.3
Elmalı 56.41
Terkos 55.36
Alibey 8.57
B.Çekmece 41.13
Sazlidere 48.2
Istrancalar 19.7
Kazandere 5.56
Pabuçdere 20.08
Etiketler: #barajların doluluk oranı #baraj doluluk oranı
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