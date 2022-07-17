İSKİ’den Florya plajı açıklaması

17 Temmuz 2022 Pazar, 17:25

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Florya plajına atık su aktığı yönünde haberlere yanıt verdi.

“KISA SÜRELİ TAŞMA MEYDANA GELDİ”

Bahse konu problemin, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan yoğun yağışlarda bir hattın tıkanması sonucu meydana geldiği belirtilen İSKİ açıklamasında, “Denize girilen alandan uzak bir noktada kısa süreli bir taşma meydana gelmiş, ekiplerimiz olaya müdahale ederek sorunu gidermiştir” denildi.

“ATIKSU GİRİŞİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

İSKİ’den yapılan açıklamada, “Halihazırda hat temizlenerek çevre kirliliği ve insan sağlığını tehdit eden unsurlar bertaraf edilmiştir. Florya Sahili’ne atıksu girişi söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İSKİ’nin, son 3 yılda şehrin kronik sorunlarından biri olan denizlere kontrolsüz atıksu girişine 106 noktada son verdiği belirtildi.