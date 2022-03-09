İSKİ'den kar yağışı öncesi İstanbullulara çağrı: SMS yolladılar!

09 Mart 2022 Çarşamba, 17:42

İstanbul'da perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın etkili olacağı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden duyurulmuştu.

Bu kapsamda İstanbul Valiliği eğitim ve öğretime 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verileceğini açıklamıştı. Bunun yanı sıra güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmişti.

İSKİ'DEN 'KAR' UYARISI: SMS YOLLADILAR

Beklenen kar yağışına ilişkin uyarılar sürerken; konuya ilişkin bir hamle de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İSKİ) geldi. Yurttaşlar, gün içinde telefonlarına gelen İSKİ mesajıyla karşılaştı.

İSKİ tarafından abonelere gönderilen mesajda, su sayaç ve tesisatlarının hava ile temas etmesinin önlenmesi çağrısı yapıldı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın abonemiz; ilimiz genelinde beklenen soğuk hava dalgası sebebiyle su sayaç ve tesisatlarının hava ile temas etmesini önleyecek şekilde tedbir almanız önemle rica olunur."