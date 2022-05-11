İSKİ'den trafiği de etkileyen su borusu arızasıyla ilgili açıklama

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:03

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Şahintepe İsale Hattı'nda yaşayan arıza konu edilerek eleştirilerde bulunulduğu aktarıldı.

İSKİ'nin İstanbul'a toplam uzunluğu 23 bin kilometreyi bulan içme suyu ağı ile hizmet verdiği belirtilen açıklamada, bu uzunluğun "ekvatorun uzunluğunun yarısından daha fazla" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, böylesi bir su şebekesinin işletilmesi sırasında zaman zaman arızaların yaşanabildiği anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"İdaremiz, bu arızalara 365 gün 24 saat esasına göre hızla müdahale etmektedir. Son arızanın meydana geldiği isale hattı, 8 kilometre uzunluğunda ve 1,60 metre çapında oldukça büyük bir hattır. Arıza ihbarının alınmasını müteakip suyun kesilmesi, hattın uzunluğuna ve çapına bağlı olarak zaman almaktadır. Boru arızalarımızın sayısı diğer büyükşehirlerle karşılaştırıldığında, İstanbul'da yaşanan arıza sayısının normal değerlerde olduğu görülecektir. Haberlere konu olan arızaya da anında müdahale edilmiş ve sorun giderilerek şehre su verilmeye başlanmıştır. Hattın yeniden dolması ve basınçlanması zaman alacaktır."