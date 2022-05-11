İstanbul’da su borusu patladı: Yollar göle döndü

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Başakşehir Yeşilkent Mahallesi bağlantı yolunda İSKİ'ye ait isale hattında patlama sonucu yollar göle döndü.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:17

Yeşilkent ile Bahçeşehir Bağlantı yolunun kenarındaki İSKİ'ye ait Şahintepe isale hattında vantuz patlaması sonucu yollar göle döndü.  

Basınçlı su metrelerce yükseğe fışkırdı.

Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. 


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