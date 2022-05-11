İstanbul’da su borusu patladı: Yollar göle döndü
Başakşehir Yeşilkent Mahallesi bağlantı yolunda İSKİ'ye ait isale hattında patlama sonucu yollar göle döndü.
Yeşilkent ile Bahçeşehir Bağlantı yolunun kenarındaki İSKİ'ye ait Şahintepe isale hattında vantuz patlaması sonucu yollar göle döndü.
Basınçlı su metrelerce yükseğe fışkırdı.
Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
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