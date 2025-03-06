İSKİ’den Üsküdar’daki atık su deşarjı iddialarına yanıt

Yayınlanma: 06.03.2025 - 18:48

Güncelleme: 06.03.2025 - 18:48

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan iddialara yanıt veren İSKİ, bölgedeki atık su sorununa kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla projelendirme çalışmalarının tamamlandığını ve boru itme yöntemiyle hattın yenilenmesi için gerekli ruhsatın alındığını belirtti.

İDARİ PARA CEZASI

Açıklamada, 10 Şubat 2025 itibarıyla bölgede imalat çalışmalarına başlandığı ve bu durumun resmi yazıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bildirildiği ifade edildi.

İSKİ, çalışmalar devam ederken aynı bölgede ikinci kez idari para cezası kesildiğini, ancak bu cezaya karşı hukuk müşavirliği tarafından itiraz edileceğini belirtti. Ayrıca, yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgedeki atık suların arıtma tesislerine yönlendirileceği ve Boğaz’a atık su girişinin engelleneceği vurgulandı.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise bölgede gerekli önlemlerin alınmadığını ve ikinci kez denize evsel atık su deşarjı yapıldığını belirterek, İSKİ’ye Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 674 bin TL tutarında idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Konuya ilişkin tartışmalar devam ederken, İSKİ'nin hukuki süreci takip edeceği ve bölgedeki altyapı çalışmalarını tamamlayarak atık su sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşturmayı hedeflediği belirtildi.