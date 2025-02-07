Petlas 2030 karbon emisyon hedefini açıkladı: 500 bin ton atık su geri kazanılacak...

Yayınlanma: 07.02.2025 - 13:09

Güncelleme: 07.02.2025 - 13:09

Üretim tesislerindeki 330 bin metrekarelik alanda 27 MW kurulu güce sahip GES projesini 2024 yılında tamamlayan ve elektrik tüketiminin yüzde 20’sini kendi kaynaklarından sağlayan Petlas, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yüzde 58 azaltma hedefini hayata geçirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Paris Anlaşması kapsamındaki sıfır emisyon hedefi için şirketlerin de sorumluluk alması gerektiğini söyleyen Petlas Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Esra Ertuğrul Boran, “Tasarımdan üretime kadar sürdürülebilirlik, süreçlerimizin kalbinde yer alıyor. GES panellerimizle yılda 13.300 hanenin ihtiyacı olan elektriği tamamen yenilenebilir kaynaklardan elde ediyoruz. 2025 yılının ilk yarısında atık su arıtma ve yeniden kullanıma dayalı yapacağımız yeniliklerle yılda 500 bin ton atık suyu geri kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Petlas, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yüzde 58 azaltarak sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda 2024 yılında 330 bin metrekarelik alana kurduğu 27 MW’lık GES panelleri ile üretimde kullandığı elektriğin yüzde 20’sini tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya başladı. 2023 yılında yaptığı Azot Üretimi ve Geri Kazanım Tesisi yatırımları ile kendi azotunu üretme projesine de 2024’te hız kazandırdı.

Esra Ertuğrul Boran

Sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Petlas Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Esra Ertuğrul Boran şöyle konuştu:

“Fabrikamızın çatısında 200 bin metrekarelik alana kurduğumuz güneş enerjisi panellerimizle yaklaşık 56 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı yenilenebilir enerji ile çevrelemiş olduk. Yıllık toplam 40 bin MW elektrik üretiyoruz. Bu da yaklaşık 13 bin 300 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk geliyor. GES projemiz sayesinde fabrikamızın elektrik kullanımının yaklaşık yüzde 20’sini yenilenebilir enerjiden sağlıyoruz. 2030 yılına kadar doğrudan emisyonlarımızı yüzde 58 azaltma hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz.”

CO2 SALINIMINDA 85 BİN TONLUK AZALMA

2025 yılında 500 bin ton atık suyu geri kazandıracak projeyi tamamlayacaklarını söyleyen Boran, “Geçtiğimiz yıl üretim tesislerimizde iki adet enerji verimliliği sağlayan proje tamamladık. Bu projelerle enerji tüketiminde yılda 3,5 milyon Kwh tasarruf sağlayıp, 3 bin 200 ton CO2 salımını azaltmış bulunuyoruz. Bu yılın ilk yarısında devreye alacağımız (Condansate Polishing Plant) atık su arıtım ve yeniden kullanıma dayalı saf su sistemi projesiyle yılda 350.000 ton atık suyu geri kazandırmayı hedefliyoruz. 2025 yılında hayata geçirmeyi planladığımız bir diğer projemiz ise yeni nesil turbo kompresörlü kazan yatırımımızla mevcut üretimde kullanılan yüksek basınçlı buharın, proseste kullanılmadan önce elektrik üretiminde kullanılması projesidir. Bu proje kapsamında 18.2 MW kapasiteli bir buhar türbini yatırımı gerçekleştirilmesini planladık. Bu projemiz sayesinde CO2 salımının 84.550 Ton azaltılmasını hedefliyoruz’’ dedi.

Söz konusu CPP projesinin tamamlanması ile, mevcut kullanılan kömür tüketiminin yıllık olarak 2.880 ton düşürülmesi, atık su ve kömür tüketiminde yapılacak olan tasarrufların sonucunda yıllık CO2 salımının 12.000 ton azaltılması hedefinin yanı sıra, atık miktarının azaltılmasına yönelik yeni projelerin de hayata geçirilmesinin planlandığı da açıklanırken Boran sözlerini şöyle noktaladı:

‘’Bunlardan en önemlisi ise özellikle üretim faaliyetlerinde makinelerin yağlanmasında kullanılan yağların geri kazanılmasına yönelik projemiz. Bu kapsamda yapılacak yatırımlar sayesinde yıllık atık yağın yüzde 90 oranında geri kazanılmasını ve yaklaşık 700 Ton/yıl atık yağın tekrar proseste kullanılabilir hale getirilmesini planlıyoruz. Bu sayede de karbon ayak izimizin 2.100 ton CO2 düşmesini hedefliyoruz.’’

Petlas ayrıca izolasyon çalışmalarına, 2025 yılında da hız kesmeden devam etmeyi planlıyor.