İskilipli Atıf Parkı’nda 29 Ekim kutlamasına ADD'den sert tepki

27 Ekim 2021 Çarşamba, 17:30

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin bir bölümünü Milli Mücadele döneminde İngilizlere destek vermesi ile bilinen ve “vatana ihanet” suçundan 4 Şubat 1926’da asılarak idam edilen İskilipli Atıf Hoca adlı kişinin adını taşıyan parkta yapacak.

Atatürkçü Düşünce Derneği olaya çok sert tepki gösterdi.

29 Ekim kutlamalarının 'adını bile anmak istemedikleri' bir parkta yapılacağını belirten ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, söz konusu şahısın "Tescilli Atatürk ve Milli Mücadele düşmanı" olduğunu hatırlattı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Bozkurt, 'İskilipli Atıf Hoca'’nın adını taşıyan parkta yapılacak olması için "Çorum Belediyesi tarafından bu parkta yapılması da, Valiliğin buna izin vermesi de kabul edilemez" dendi.

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

BASINA VE KAMUOYUNA

Çorum Valiliği tarafından düzenlenen 29 Ekim kutlama programı çerçevesinde Çorum Belediyesinin 25 Ekim 2021 günü saat 14.00’daki “Mehter ve Bando Gösterisi”nin adını anmak istemediğimiz bir parkta yapıldığını büyük üzüntü ile öğrendik.

Tescilli Atatürk ve Milli Mücadele düşmanı, bağımsızlık savaşı veren Kuvayı Milliye için “ADİ EŞKİYALAR, KUDURMUŞ HAYDUTLAR” ifadelerini kullanmış Teali İslam Cemiyeti adlı emperyalizm işbirlikçisi bir kuruluşun Başkan Yardımcısı olan bir hainin adının bir parka verilmiş olması hadsizliği yetmezmiş gibi, bir de Laik Cumhuriyetimizin 98. yaşını kutladığımız 2021 yılı Cumhuriyet Bayramı Kutlama etkinliklerinden birinin Çorum Belediyesi tarafından bu parkta yapılması da, Valiliğin buna izin vermesi de kabul edilemez.

Çorum Valiliği ve Çorum Belediye Başkanlığına, “LAİK, DEMOKRATİK, SOSYAL BİR HUKUK DEVLETİ” olan Türkiye Cumhuriyetinin kamu yönetim birimleri olarak Anayasamızın “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlar.” maddesine uymak zorunda olduklarını anımsatmak isteriz.

Anılan parktan bu hainin adının derhal kaldırılması ve ilgililer hakkında yetkili makamlarca gerekli işlemlerin yapılması talebimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

YAŞASIN LAİK CUMHURİYET!

CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!

Mustafa Hüsnü BOZKURT

Genel Başkan







