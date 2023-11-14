İŞKUR duyurdu: Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları neler? Bekçi maaşı ne kadar?

Yayınlanma: 14.11.2023 - 11:03

Güncelleme: 14.11.2023 - 11:03

İŞKUR aracılığıyla yayınlanan bekçi alım ilanı büyük ilgi gördü. "İŞKUR bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" sorusunun cevabı yurttaşlar tarafından araştırıldı. Peki, Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartlartı neler? Bekçi maaşı ne kadar?

İŞKUR BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

İŞKUR üzerinden bekçi alımı için yapılan başvuruların son tarihleri ilana göre değişiklik gösteriyor. Genellikle adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 1 hafta içerisinde başvuruda bulunmaları gerekiyor. Farklı ilanlar için başvuru süreleri değişebilir.

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BEKÇİ ALIMI İÇİN KPSS ŞARTI VAR MI?

Şu an için bekçi alımları özel sektör üzerinden yapıldığı için KPSS şartı bulunmuyor. Kamu kurumları için yapılan bazı ilanlarda KPSS puan şartı aranabiliyor. Ancak özel sektör üzerinden yapılan alımlarda KPSS puanı veya ayrı bir mülakat süreci gerekmiyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

İlkokul mezunu bekçi maaşı: 12.036 TL

Lise mezunu bekçi maaşı: 12.464 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı: 14.196 TL

Evli bekçi maaşı: En düşük evli ve ilkokul mezunu olarak görev yapan bekçi maaşı 12 bin 500 TL’yi bulmaktadır.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saattir. İlkokul mezunu en düşük bekçi maaşı 12 bin TL’dir.

BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SATLERİ NEDİR?

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır. İstanbul'da ise 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır.

İstanbul'un bazı ilçelerinde polis sayısı yetersiz olduğundan dolayı İstanbul'un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir. Bu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan arkadaşlar 6 + 1 çalışmaktadır. 6 gün boyunca 12 saat çalışıp haftada bir gün izin yapmaktadırlar.