Yayınlanma: 06.02.2025 - 17:05

Güncelleme: 06.02.2025 - 17:05

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları için bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden yayımlanmıştı. Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuruları için son gün ne zaman?

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru 2025 ücreti, başvuru kılavuzuyla birlikte belli oldu. YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 450,00 TL olarak belirlendi.

YKS BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları için bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden yayımlanmıştı. Takvim doğrultusunda YKS başvuruları 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınacak.

YKS OTURUMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversiteye girebilmek için yarışacak olan adaylar, 21 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 22 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılım sağlayacak.