Yayınlanma: 04.02.2025 - 16:14

Güncelleme: 04.02.2025 - 16:14

İŞKUR gençlik programı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. İŞKUR gençlik programı kapsamında üniversite öğrencilerine ayda 5 gün katılana 5 bin 415 lira, 14 gün katılana 15 bin 162 lira destek verilecek. Peki, İŞKUR gençlik programı nedir, kimler başvurabilir, ne zaman başlayacak?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenen İŞKUR gençlik programının detayları henüz paylaşılmadı. Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde resmi kanallardan duyuru yapılması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINI DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Üniversite öğrencileri için müjde veren Erdoğan, "İŞKUR gençlik programını bugün itibari ile devreye alıyoruz. Gençler eğitimini sürdürürken kendilerini geliştirecek birçok alanda bu programa dahil olabilecek. Programda toplam 1 milyon öğrencinin istifade etmesini hedefliyoruz." dedi.