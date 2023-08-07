İŞKUR'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması

İŞKUR, deprem bölgesinde istihdamın toparlanması çalışmaları kapsamında işbaşı eğitim programlarından yararlanma süresinin 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldığını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 18:00
İŞKUR'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), depremzedeler için işbaşı eğitim programı süresi uzatıldığını duyurdu.

İŞKUR'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Depremden etkilenen bölgelerde mevcut işlerin korunması için öncelikle 'kısa çalışma ödeneği' uygulamasını uzattık. Şimdiyse yeni işlerin ortaya çıkmasını desteklemek için depremden en çok etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimizde işbaşı eğitim programlarımızdan yararlanmayı kolaylaştırmaya yönelik tedbirlerin süresini 31 Aralık 2024'e kadar uzatıyor, uygulama bölgesine Gaziantep ilimizin İslahiye ve Nurdağı ilçelerini de dahil ediyoruz" denildi. 

GÜNLÜK 482 TL'YE KADAR ÖDEME YAPILIYOR

İşbaşı eğitim programları, İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenleniyor. 

Programa katılanlara, fiilen katıldıkları gün üzerinden; günlük 482,41 TL ile 219,28 TL arasında cep harçlığı ödeniyor.


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