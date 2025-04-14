İŞKUR TÜRKŞEKER işçi alımı başvuruları ne zaman? TÜRKŞEKER işçi alımı başvuru şartları...

Türkşeker, 1685 işçi istihdamı için ilan paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki, İŞKUR TÜRKŞEKER işçi alımı başvuruları ne zaman? TÜRKŞEKER işçi alımı başvuru şartları...

İŞKUR TÜRKŞEKER işçi alımı başvuruları ne zaman? TÜRKŞEKER işçi alımı başvuru şartları...
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.04.2025 - 17:10

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 1685 daimi işçi alımı yapacak. Peki, İŞKUR TÜRKŞEKER işçi alımı başvuruları ne zaman? TÜRKŞEKER işçi alımı başvuru şartları...

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Söz konusu işçi alımı için başvurular, 14-18 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İş başvurusu yapacak adaylar, 14 Nisan 2025 Pazartesi günü başlayacak başvuru sürecini 18 Nisan 2025 Cuma günü sonlandırabilecek. İŞKUR sisteminde iş arayan kaydı bulunan kişiler, uygun kadrolara başvuruda bulunabilecek

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER

İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor.


Etiketler: #Türkiye Şeker Fabrikaları #TÜRKŞEKER #türkşeker işçi alımı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler