Yayınlanma: 14.04.2025 - 17:10

Güncelleme: 14.04.2025 - 17:10

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 1685 daimi işçi alımı yapacak. Peki, İŞKUR TÜRKŞEKER işçi alımı başvuruları ne zaman? TÜRKŞEKER işçi alımı başvuru şartları...

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Söz konusu işçi alımı için başvurular, 14-18 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İş başvurusu yapacak adaylar, 14 Nisan 2025 Pazartesi günü başlayacak başvuru sürecini 18 Nisan 2025 Cuma günü sonlandırabilecek. İŞKUR sisteminde iş arayan kaydı bulunan kişiler, uygun kadrolara başvuruda bulunabilecek

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER

İşçilerin istihdam edileceği iller arasında Ankara, Ağrı, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Malatya ve Yozgat yer alıyor.