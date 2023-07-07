İslahiye'de faciadan dönüldü: Ölüme terk edilmenin sonucu!

Yayınlanma: 07.07.2023 - 00:43

Güncelleme: 07.07.2023 - 00:47

Yerel gazeteci İbrahim Kurt’un aktardığı bilgiye göre, Melek Girmez Sokak’ta akşam saatlerinde meydana gelen çökme sonrası molozlar İslahiye’nin en işlek caddesine saçıldı. Çökmenin geç saatte olmasıyla olası bir facianın eşiğinden dönülürken yurttaşlar yaşananlara “İslahiye bu şekilde bırakılarak ölüme terk edildi. Bu da bunun sonucu” diyerek tepki gösterdi. Yaşananlar halkta büyük paniğe yol açarken bölgede bulunan ağır hasarlı binaların kontrollü yıkım işlemine başlandı.

“KÜÇÜK KIYAMET”

Cumhuriyet tarihinin en ağır felaketinde ağır hasar alan İslahiye’de binlerce yapı kullanılmaz hale gelirken yüzlerce yurttaş yaşamını yitirmişti. Yaşananın İslahiye için “küçük kıyamet” olduğunu belirten İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, “Fay hattının geçtiği bölümde 2,5 milyon metre küp dağ aktı. Bu görünen bir şey değil. Dağ dağa kavuşmaz denilir ama burada kavuştu bunu da gördük" ifadelerini kullanmıştı.