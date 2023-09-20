'İslamın kızı' belgesini ortaya çıkarmıştı: Milletvekili tehdit aldığını duyurdu

Yayınlanma: 20.09.2023 - 16:59

Güncelleme: 20.09.2023 - 17:17

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Samsun Atakum’da Özel Külliyat Okulları’ndaki eğitim sistemini ortaya çıkardığı için sosyal medya üzerinden tehdit edildiğini açıkladı. Kılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in tartışmaya açtığı ‘Kız Okulları’ projesinin maskesi artık düştü! Bu fotoğraflar, Bakan Tekin’in 'özgürlükler' adı altında kız çocuklarımıza nasıl bir ortam sunmak istediğini ortaya koymuştur.

Henüz 9-10 yaşlarındaki kız çocuklarımızın bu şekilde eğitim gördükleri fotoğrafları ortaya çıkardığımızdan beri bu ülkenin vicdanı olan, yüzünü bu memleketin laik aydınlık geleceğine dönmüş yüzlerce velinin çığlığını duyduk.

“MİLLİ EĞİTİM BAKANI HÂLÂ SESSİZ”

Öğretmenlerimiz ayağa kalktı. Sendikalar, STK’ler bu olayın soruşturulmasını istiyor. Bu ülkenin çocuklarına sahip çıkan her kesime ayrı ayrı teşekkür ederiz. Ama tüm bunlar olurken çocuklarımızı emanet ettiğimiz Milli Eğitim Bakanı hâlâ sessiz.”

“ERKEK ÇOCUKLARI DA TEHLİKE ALTINDA”

Bugün sizinle yine fotoğraflar paylaşmak istiyorum. Bu fotoğraflar da yine üzerinde MEB logosu bulunan bir okuldan. Bu kez karma eğitim düşmanlarının diğer yüzünü görüyorsunuz. Bu okulda Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bulunan erkek lisesi. Yani sadece kız çocuklarımız değil, tüm çocuklarımız tehlike altında. Bakın bu okulların bir de yurtları var.

Kız Çocukları projesi için bakanlık kadroları bile hazırlandı. Türkiye’de hali hazırdaki kız okullarından biri de Birikim Kız Okulları. Birikim Kız Okulu’nun kurucusu ve Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’ydi. Yusuf Tekin, göreve gelir gelmez Ömer Faruk Yelkenci’yi, yani Türkiye’deki kız lisesinin mucidi, genel müdürünü bakan yardımcısı olarak atadı.

Ömer Faruk Yelkenci tanıdık bir isim. İstanbul Milli Eğitim eski Müdürü… Müdürlükten neden alındığını hatırlatalım mı? Yasaya aykırı biçimde çakarlı araç kullanıp, yakalandığı trafik polisini tehdit ettiği için. Sayın Bakan, sicili böyle bir ismi neden bakan yardımcısı olarak atadınız? Kız okulları tecrübesi olduğu için mi?

“ADIM ADIM ANTİ LAİK EĞİTİM SİSTEMİ”

Değerli veliler, önce Kız okullarını açarak kafalarındaki projeyi hayata geçirdiler, Sonra da kız okullarının Genel Müdürünü Bakan Yardımcısı olarak atadılar. Şimdi ÇEDES projesini uyguluyorlar. Kafalarındaki anti laik eğitim sistemini adım adım, tüm aşamalarıyla hayata geçirmek istiyorlar. Tüm tepkilere rağmen düşünebiliyor musunuz Milli Eğitim Bakanı hala sessiz. Ama bazı çevreler avazı çıktığı kadar bağırıyor…

“TEHDİT ALIYORUM”

Tüm bu çarpık sistemi ortaya çıkardığım için günlerdir sosyal medyadan tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum. Bakanın suskunluğu ile bu pervasız yöntemlere yeltenenler iyi bilsinler. Ne olursa olsun bu ülkede kız erkek fark etmez tüm çocuklarımızın esenliği için, Anayasa’nın 42. maddesinde düzenlenen laik bilimsel eğitim ilkesinin sekteye uğramaması için, yeni Çorumlar, yeni Aladağlar olmaması için susmayacağım.”