İşlem yapan kadın polisleri videoya çekmişti: O otobüs şoförü gözaltında!

Cengiz Topel Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde denetim yapan trafik ekipleri, bir özel halk otobüsünü durdurarak tespit edilen ihlal nedeniyle aracı bağlamak istedi.

İşlem sırasında olay yerine gelen başka bir özel halk otobüsü sürücüsü M.A.S., kadın polisleri cep telefonu ile kaydetmeye başladı.

İddiaya göre; görevli memurlara hakaret eden ve aracın bağlanmasına engel olmaya çalışan M.A.S., kaydettiği görüntüleri yerel haber kaynakları ve sanal medya platformlarında paylaştı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, 16 Şubat 2026 günü saat 14.55 sıralarında Cengiz Topel Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde resmi trafik ekibinin bir özel halk otobüsü sürücüsüne idari yaptırım uyguladığı ve aracı bağlama işlemlerinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Başka bir özel halk otobüsü sürücüsü olan M.A.S. isimli kişinin cep telefonu ile kamera kaydı yapmaya başladığı, görevli kadın memurlara hakaret ederek aracın bağlanmasına engel olmaya çalıştığı, kayıt altına aldığı görüntüleri yerel haber kaynakları ve sosyal medya platformları üzerinden paylaştığı tespit edilmiştir. Şüpheli kişi 'Görevi yaptırmamak için direnme, özel hayatın gizliliğini ihlal ve hakaret' suçları kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

'ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYMA'

Öte yandan sanal medyaya yansıyan görüntülerde, sürücü ile kadın trafik polisi arasında tartışma yaşandığı görüldü.

Görüntülerde; sürücünün, "Trafik memuru şef, beni tehdit ediyor. Diyor ki paylaşım yaparsanız, seni mahkemeye vereceğim. Elinden geleni ardına koyma, benim arkamda devlet var. Sen beni tehdit edemezsin. Benim şehrimde beni tehdit edemezsin" dediği duyuldu.