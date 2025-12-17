Cumhuriyet Gazetesi Logo
İşletmede çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü: Yaralılar var!

İşletmede çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü: Yaralılar var!

17.12.2025 13:56:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İşletmede çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü: Yaralılar var!

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Emrah B. adlı zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Battalgazi ilçesine bağlı Sarıcıoğlu Mahallesi'ndeki bir işletmede öğle saatlerinde silahlı bir kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Emrah B. ile İslam A. ve Bayram E. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Emrah B., yanındaki tabanca ile İslam A. ve Bayram E.'ye ateş açtı.

İslam A. ve Bayram E., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emrah B. polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

İlgili Konular: #Malatya #gözaltı #silahlı kavga #yaralı

İlgili Haberler

Sanayi sitesinde alacak-verecek kavgası: 4 yaralı
Sanayi sitesinde alacak-verecek kavgası: 4 yaralı Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki 4. Sanayi Sitesi’nde iki grup arasında çıkan alacak-verecek kavgasında 4 kişi yaralandı.
Esenyurt’ta site içinde kavga: Sokaklar savaş alanına döndü
Esenyurt’ta site içinde kavga: Sokaklar savaş alanına döndü İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında bir sitede başlayan kavga, sokakları savaş alanına çevirdi. Onlarca genç birbirlerine tekme, tokat saldırırken, ellerine geçen kemer ve damacanaları da kullandılar. Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da ailelerin kavgası kanlı bitti: Yaralılar var!
İstanbul'da ailelerin kavgası kanlı bitti: Yaralılar var! Sultangazi'de alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs ile sürücü arasında çıkan tartışma ailelerin de katıldığı tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. İki kişinin yaralandığı olay anı anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.