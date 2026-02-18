İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Araştırmaları Ödülü süreci başladı

İHTB Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yazman üye, basın-yayın organlarını, eğitim dergilerini yıl boyunca izleyecek, sendikalar, üniversiteler ve demokratik kitle örgütleri ile temasa geçecek ve ödüle aday olabilecek olan eğitim uygulamalarını bir liste ile ödül seçici kuruluna sunacak.

İHTBV Yönetim Kurulu üyeleri olan Işık Kansu (Başkan), Metin Atuf Kansu (Başkan Yardımcısı), Özgür Aydın, Dr. Gülin Onat Bayır, Prof. Dr. Haluk Erdem, Doç. Dr. Güzel Yücel Gier, Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu, Günay Güner, Prof. Dr. Kemal Kocabaş’tan oluşan ödül seçici kurulu, her yıl Nisan ayı başında toplanarak, aday olan önerileri gözden geçirerek ödülün hangi uygulamaya verileceğini belirleyecek.

Her yıl tek bir eğitim uygulamasına verilen ödül, 17 Nisan 2026’da açıklanacak. Ödül için öneriler, ihtbvakfi@gmail.com e-posta adresine gönderilebilecek.