İsmail Küçükkaya canlı yayında 'erken seçim' için tarih verdi: 'Yazın bir kenara...'
Muhalefet, özellikle de CHP 'erken seçim' çağrılarına devam ediyor. Gazeteci İsmail Küçükkaya da, "Yazın kenara" diyerek canlı yayında erken seçim tarihini açıkladı.
Siyaset gündeminde 'erken seçim' tarihi tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya da erken seçim tarihi açıklayanlar arasına katıldı.
Küçükkaya, programında yaptığı açıklamada, erken seçim tarihine dair kendi öngörülerini paylaştı ve bu konuda çeşitli değerlendirmelerde bulundu.
'ERDOĞAN YENİDEN ADAY OLABİLECEK'
İsmail Küçükkaya şunları belirtti:
"Erken seçimle ilgili onu bir yıl önceden doğru izlenim edinip sizlerle paylaşmıştık. 2026 sonbaharına seçime hazırlanıyorlar Ankara'da. İki tarafta. Evet erken seçim kararı alınacak. Böylece Cumhurbaşkanı aday olabilecek. Özgür Özer tarafı, CHP tarafı buna olur verecek. 2026 yılı sonbaharı, yazın bir tarafı. İnşallah benim dediğimi de çıkar."
Etiketler: #İsmail Küçükkaya #erken seçim
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