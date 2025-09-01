İsmail Küçükkaya Halk TV'den sessiz sedasız ayrıldı: Yeni adresi belli oldu mu?

Halk TV'de "Yeni Bir Sabah" adlı sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya, yaz tatilinin ardından ekranlara dönmedi. Küçükkaya'nın programa neden katılmadığı merak konusu olurken, kanaldan ayrıldığı öğrenildi.

Küçükkaya, 2022 yılında FOX TV’den Halk TV’ye transfer olmuş ve Yeni Bir Sabah programıyla sabah kuşağında izleyiciyle buluşmaya başlamıştı.

HANGİ KANALA GEÇECEK?

Küçükkaya’nın yeni dönemde Now TV, Sözcü TV, Habertürk veya TV100 kanallarından birinde seyirciyle buluşacağı konuşuluyor.

YAVUZ DEĞİRMENCİ: KÜÇÜKKAYA TV100 İLE ANLAŞTI

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Halk TV yorumcusu Yavuz Değirmenci ise Küçükkaya'nın TV100 ile anlaştığını öne sürdü.

Değirömenci, "Ve nihayet kesinleşti.Halk TV'de uzun yıllardır sabah programı yapan gazeteci İsmail Küçükkaya kanaldan ayrıldı. Yeni adresi TV100 olacak. Takdir ve yorumu kamuoyuna bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

KÜÇÜKKAYA AYRILIĞI DOĞRULADI

"Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu" diyen Küçükkaya, henüz herhangi bir kanalla anlaşmadığını, birkaç teklifi değerlendirdiğini söyledi.

T24'e konuşan İsmail Küçükkaya, Halk TV'den ayrıldığını söyledi.

Kanal yöneticilerine teşekkür eden Küçükkaya, "Halk TV ile toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu" ifadelerini kullandı.

"HENÜZ HERHANGİ BİR KANALLA ANLAŞMADIM"

Yeni dönemde Now TV, Sözcü TV, Habertürk veya TV100 kanallarından birinde seyirciyle buluşacağı, hatta TV100 ile anlaştığı öne sürülen Küçükkaya, "Herhangi bir yerle anlaşmış değilim. Birkaç teklif var. Şu an değerlendirme aşamasındayım" dedi.

Küçükkaya, görüşme hâlinde olduğu kanallara ilişkin bilgi vermedi.