İsmail Küçükkaya'dan 'Osman Kavala' iddiası: Bahçeli 'olur' verecek...
Gazeteci İsmail Küçükkaya, siyasette 'normalleşme' sürecini değerlendirdi ve Osman Kavala'nın ilerleyen süreçte serbest kalabileceğini öne sürdü.
Halk TV'de yayınlanan “Aslında” programında, Halk TV programcıları İsmail Küçükkaya ve Kürşad Oğuz “siyasette normalleşme” sürecini değerlendirdi.
Küçükkaya, “Öyle bir süreç yaşayacağız ki, Özgür Özel ile
Erdoğan görüşecek; Erdoğan bunu Bahçeli ile konuşacak ve belirli konularda
uzlaşmaya varacaklar. Adım adım gidecekler. Kavala konusunun da önümüzdeki
belirgin bir süreç içinde çözüleceğini düşünüyorum” dedi.
"MHP'NİN RIZASI ALINARAK..."
İsmail Küçükkaya açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"MHP'nin rızası alınarak birtakım somut adımların
atılması gerekiyor. Örneğin 28 Şubat generallerinin içeriden çıkarılması, yüzde
yüz normalleşmenin bir kazanımıydı. Bunun mekanizmasının nasıl olduğunu
hatırlayacak olursak; Bu konu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'in görüşmesinde
gündeme geldi. Bu konuda somut adım atıldığı gün, Cumhurbaşkanı Özel Kalem
Müdürü, Büyükelçi Hasan Doğan CHP ile görüşmeye katılan Namık Tan'ı arıyor ve ‘Cumhurbaşkanımız
talimat verdi, Özgür Özel'in gündeme getirdiği o konu çözüldü’ diyor. Burada
MHP'nin de onayı var.
MHP'nin onay vermediği bir normalleşme adımı olmayacak. Öyle
bir süreç yaşayacağız ki, Özgür Özel ile Erdoğan görüşecek; Erdoğan bunu
Bahçeli ile konuşacak ve belirli konularda uzlaşmaya varacaklar. Adım adım
gidecekler.
Kavala konusunun da önümüzdeki belirgin bir süreç içinde çözüleceğini düşünüyorum. Bahçeli'nin buna da olur vereceğini ve ülkenin yüksek menfaatleri söz konusu edilerek böyle bir mekanizmanın işleyeceği kanaatindeyim. Bu normalleşmenin önümüzdeki kısa vadede Demirtaş'ı etkilemeyeceği kanaatindeyim.”
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