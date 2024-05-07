İsmail Küçükkaya’dan ‘1 milyon TL maaş alıyor’ iddiasına canlı yayında açıklama

Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın aylık gelirinin 1 milyon TL olduğu iddiasını canlı yayında yalanladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 13:13
İsmail Küçükkaya’dan ‘1 milyon TL maaş alıyor’ iddiasına canlı yayında açıklama
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Halk TV’nin ‘Yeni Bir Sabah’ programının sunucusu İsmail Küçükkaya’nın 1 milyon lira maaş aldığı yönündeki iddia edilmişti. 

Küçükkaya iddiayla ilgili sessizliğini canlı yayında bozdu.

“Yalan, hata ve iftira” diyen Küçükkaya şunları söyledi:

“Ben hayatta hiçbir şeyi kişiselleştirmem. Bir izleyicim sormuş. Avukatım dün taraflarla görüştü. Elbette bazen olur. Yalan, hata, iftira… Kamuoyunun önemli isimleriyle ilgili bu tür haberler yayılıyor ve güvensizlik duygusu yaratıyor. Ancak çoğu zaman iletişim kurmamaya çalışırız. Gerekirse yasal yollara başvurmak zorunda kalabiliriz. Avukatım yine doğru kişilerle iletişime geçti. Bu iddiaların yanlış olduğunu kamuoyuna açıkladılar.”


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