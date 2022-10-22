İsmail Saymaz'dan, Fakıbaba'nın ardından AKP'den ayrılabilecek ismi açıkladı

22 Ekim 2022 Cumartesi, 00:05

Ahmet Eşref Fakıbaba, AKP'den ve milletvekilliğinden istifa etmişti.

Fakıbaba açıklamasında, "Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum" demişti.

Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Fakıbaba, "İYİ Parti'ye katılacağım doğru. Bu yolda çok iyi arkadaşlarım da oldu ancak uyuşamadıklarım da oldu. Şu an isim veremem. Ancak şimdi huzurluyum, rahatım. Çok başarılı işler yapacağımıza inanıyorum Bu bir takım oyunudur ve lidere inanıyorum. İYİ Parti'nin lideri çok iyi bir takım lideri. Bu takımın Türkiye'yi yöneteceğine inancım sonsuz" ifadelerini kullanmıştı.

Fakıbaba'nın istifası sonrasında AKP içerisindeki toplu kopuşlar da siyaset gündeminin ilk sırasına oturdu.

SAYMAZ, FAKIBABA'NIN ARDINDAN AKP'DEN AYRILABİLECEK İSMİ SÖYLEDİ

Son olarak gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de yayınlanan Seda Selek'in moderatörlüğünde 'Perdenin Önü Arkası' programında gündemi yorumladı.

Saymaz, AKP’nin kurucularından, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç ile görüştüğünü ve AKP'de yaşanan istifaların devamının sürmesi halinde Mücahit Arınç'ın da istifa edebileceğini söyledi.

Saymaz, ''Eğer bu çatlak büyürse, 'veda' diyebilecek isimler arasında yer alıyor'' ifadelerini kullandı.

"DÜRÜST ADAMLAR ZATEN RAHATSIZ"

Saymaz'ın açıklamalarından satır başları:

Mehmet Kasım Gülpınar, Bu da Şanlıurfa'da 3 dönemdir milletvekili. Fakıbaba'yı ilk istifadan vazgeçiren de o. Fakıbaba'ya söyleşimde sordum, Gülpınar'ın da istifası konuşuluyor. 'Rahatsız olduğunu biliyorum, istifa eder mi bilmiyorum' dedi. Dürüst adamlar zaten rahatsız.

Gülpınar'ı dün aradım, sağ olsun bugün aradı beni. İstifa iddiasını kendisi reddetti. İYİ Parti'ye katılacağı söylenen isimler arasında ben yokum dedi. Rahatsızlık meselesini reddetmedi. Bunu gelecekte konuşalım dedi.





Kasım Gülpınar'ın yakın olduğu başka bir milletvekili ile de konuştum. Kasım beyin rahatsızlığının yüksek olduğunu hele hele Suruç'taki Şenyaşarlar ailesi olayını esefle karşıladığını anlattı.





O da partide bir süredir izlenen politikalardan kaynaklı, kimi zaman yolsuzluklar, kimi zaman hukuki meseleler ya da bazı kişilerini etraflarında olağanüstü güç biriktirmesi gibi konularda rahatsızlıkların olduğunu reddetmedi.

"KASIM GÜRPINAR VE MÜCAHİT ARINÇ BENCE AYRILACAKLAR ARASINDA"

Mücahit Arınç da -bu arada partinin MKYK'sında- Hem Kasım Gülpınar hem Mücahit Arınç MKYK üyeleri... Yedek de değil asil milletvekilleri. Reddetmedi. Bence bu çatlak büyürse veda edecek isimler arasında ikisi yer alıyor. Başka partilere katılırlar mı bilmiyorum. Ama rahatsızlıklarını saklamadıklarını gördüm. Üçüncü isim de Ardahan Milletvekili Orhan Atalay. Aslında Orhan Atalay'ın babası dedesi de CHP kökenlidir. Orhan Atalay da ilginçtir Fakıbaba'nın istifasını beğenmiş, gerçi bunu yanlışlıkla yaptım diyor ama... O da uzun süredir parti politikalarından rahatsız.

"30-40 MİLLETVEKİLİ PARLAMENTOYA GELMİYOR"