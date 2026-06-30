İsmail Yetişkin'in avukatı Serhat Gökalp’ten açıklama: 'Başkanın sağlık durumu cezaevi koşullarında ciddi risk taşıyor'

İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden, 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Hakimliğe çıkarılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile başkan yardımcısı İ.K, özel kalem müdürü İ.Ç, yapı kontrol müdür vekili M.U. ve şehir plancısı N.Ö.E'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in avukatı Serhat Gökalp, tutukluluk süreci ve belediye başkanının sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Dosyada yer alan suçlamaların büyük ölçüde etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin beyanlarına dayandığını belirten Gökalp, "Gerçek olmayan iddialar var. Bu ifadeler etkin pişmanlıktan faydalanan bir iki kişinin iddialarına dayanıyor. Biz de savunmalarımızı bu konuda yaptık, olay örgülerinin üzerine kurduk."

HAFTADA ÜÇ GÜN SEKİZ SAAT DİYALİZ GÖRÜYOR

Yetişkin'in sağlık durumunun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Gökalp, belediye başkanının uzun süredir diyaliz hastası olduğunu belirterek, “Başkanın böbrek yetmezliği var. Diyalize bağlı yaşıyor diyebiliriz. Haftanın üç günü sekizer saat diyaliz görüyor. Bu her insan için çok zor bir durum" ifadelerini kullandı.

Gözaltı sürecinde Yetişkin'in iki kez diyaliz merkezine götürüldüğünü ancak yalnızca dört saat tedavi uygulanabildiğini söyleyen Gökalp, bunun tıbben yeterli olmadığını dile getirerek, "Gözaltındayken iki defa diyaliz merkezine götürdüler. Orada dört saat diyaliz aldırabildiler. Ama dört saat aldırabilmek başkan için sağlıklı değil. Dört saat aldığında yeterli olduğunu düşünüyorlar ama doğru değil. Sekiz saat aldığında farklı bir reaksiyon veriyor. Daha rahat oluyor. Dört saat aldığında aynı verimi alamıyoruz" dedi.

"DİYALİZ ÖNCESİNDE KENDİSİNİ İFADE ETMEKTE ZORLANIYOR"

Diyaliz tedavisinin yalnızca fiziksel değil zihinsel olarak da büyük önem taşıdığını belirten Gökalp, tedavi öncesinde vücutta biriken toksinlerin Yetişkin'in genel durumunu etkilediğini söyledi. Gökalp, "Diyalize girmeden önce başkan kendisini tam olarak ifade edemiyor. Stres halinde oluyor. Vücuttaki toksinlerin birikmesi nedeniyle konuşmasında ve kendisini anlatmasında güçlük yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Diyaliz sonrasında ise durumunun tamamen değiştiğini belirten Gökalp, "Diyalizden hemen sonra görüştüğümüzde sağlıklı bir birey olarak karşımıza çıkıyor. Ama diyaliz öncesinde aynı durumda olmuyor" diye konuştu.

"ÖNCELİĞİMİZ TEDAVİSİNİ EKSİKSİZ ALABİLMESİ"

Yetişkin'in cezaevi nakline ilişkin de konuşan Gökalp, kendileri açısından önemli olanın tedavinin düzenli şekilde sürdürülebilmesi olduğunu belirterek, "Şakran Cezaevi'nde diyaliz tedavisinin uygulanabileceği söylendi. Bizim için önemli olan tedavisi. Şakran'da olur, başka yerde olur; yeter ki sağlıklı şekilde tedavisini görsün" ifadelerini kullandı.

"BAŞKANIN MAL VARLIĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SONRA AZALDI"

Tutuklama gerekçeleri arasında yer alabilecek kaçma şüphesinin bulunmadığını ifade eden Gökalp, Yetişkin'in tüm yaşamını Seferihisar'da geçirdiğini söyleyerek, "Kaçma şüphesi yok. Adam yüz yıldır burada yaşıyor. Seferihisar'da doğmuş, Seferihisar'da yaşayacak. Babası burada yaşamış, dedesi burada yaşamış. Nereye kaçacak?" dedi.

Gökalp, belediye başkanının maddi çıkar peşinde biri olmadığını savundu. Gökalp, "Belediye başkanı olduktan sonra mal varlığında azalma olduğunu düşünüyorum. Kendinden harcayarak bu işi yapmaya çalışmış bir insan. Paraya ihtiyacı olan biri değil. Babasından kalan mirası zaten ona yeter" dedi.

"HOBİSİ OKEY OYNAMAK"

Yetişkin'in mütevazı bir yaşam sürdüğünü ifade eden Gökalp, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkan son derece mütevazı bir insan. Hobisi okey oynamak. Kimseye başkanlık taslamamış. İşçisine de müteahhidine de yardımcı olmaya çalışmış. Seferihisar'da halkın arasına girdik. 'Başkan hakkında ne düşünüyorsunuz?' diye sorduk. İnsanlar 'Rüşvet mi? O öyle bir şey yapmaz. Cebine para koysan pantolonunun üstünden atar' dedi." ifadelerini kullandı.