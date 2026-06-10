İsmailağa Cemaati’nden ayrılan Cübbeli Ahmet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Menzil cemaati yetkilisi ile görüştü

İsmailağa cemaatinin eski elebaşısı Hasan Kılıç’ın yaşamını yitirişinin ardından yaşanan postluk rekabeti sonucunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, cemaatten atılmıştı. Mahmut Ustaosmanoğlu’nun öğrencisi İbrahim Uslu’nun başını çektiği ekip de cemaatten ayrılmıştı. Cübbeli Ahmet’in de içinde bulunduğu söz konusu ekip ayrılmanın ardından ise “Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Nakşibendiyye tarikatının Müceddidiyye silsilesinin 36. ve son şeyhi olduğunu” savunarak Müceddidiyye Meclisi”ni (Şurayı Müceddidiyye Muhmudiye) kurdu.

CÜBBELİ’NİN SAVI, CEMAATLERDE TUTMADI!

Söz konusu yapılanmanın cemaat ve tarikatlar arasında güçlenmesi için de Cübbeli Ahmet bir süredir dini savlar geliştiriyor. Bu savların başında ise “evliyanın yaşamını yitirişinin ardından dünyada manevi etki ve yönlendirme gücünün (tasarruf yetkisi) devam ettiği (kabirden yönetim)” savunusu geliyor. Cübbeli Ahmet bu savı ise cemaate karşı Ustaosmanoğlu’nun manevi gücünün kendi etkisi üzerinde olduğunu göstermek amacıyla geliştirdiği biliniyor. Ancak bu savı hem İsmailağa cemaatinin hem de gerici-dinci yapı ve kişilerin tepkisine neden oldu. Eleştirilerin temelinde ise söz konusu savın İslamlık inancına ve şeriat kurallarına göre şirk olduğu ve reenkarnasyon inancına benzediği düşüncesi bulunuyor.

ÖNCE MENZİL, ARDINDAN ERDOĞAN’LA GÖRÜŞME

Hem İsmailağa cemaati, hem diğer cemaat ve gerici şahıslarla kavgasını sürdüren Cübbeli Ahmet’ten dikkat çeken bir hamle geldi. Cübbeli, önceki günlerde önce Menzil cemaatinden sözde hoca Yunus Emre Aydın’la Bursa’da, ardından İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

SAKİ ELHÜSEYNİ’DEN DESTEĞİNİ ALIYOR

Yunus Emre Aydın; Menzil cemaatinden büyük ağabey Saki Elhüseyni’ye bağlı ve Saki’nin kurumsal yapısı Serhendi Vakfı’nın yetkililerinden... Gazetemiz Cumhuriyet; Saki Elhüseyni ile Cübbeli Ahmet ittifakını daha önce gündeme getirmişti. Cübbeli Ahmet, ocak ayında Menzil cemaatinin merkezi olan Adıyaman’daki Menzil köyüne giderek, Saki Elhüseyni ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve Saki’nin elini öpmüştü. Cübbeli Ahmet ile Yunus Emre Aydın’ın önceki günkü görüşmesi ise “Cübbeli’nin kaybolan itibarını yeniden toparlama ve İsmailağa karşı Menzil cemaatinden aldığı desteği sürdürme amacı” biçiminde değerlendiriliyor.

ERDOĞAN’LA GÖRÜŞTÜ

Dikkat çeken Aydın görüşmesinin ardından ise Cübbeli önceki gün İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Erdoğan tarafından kabul edildi. Cübbeli, Erdoğan’la ilgili görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından; “Allâhuteâlâ, kendisine ezân düşmanlarının tepkilerine rağmen yakında Kadıköy rıhtımında inşâ edeceği câmişerîf hâtırına amel defterini mahşer sabahına kadar meftûh eylesin” paylaşımında bulundu.

‘ÇIRAĞAN SARAYI’NIN DUVARLARININ DİLİ OLSA DA KONUŞSA’

İsmailaağa cemaatine yakınlığıyla bilinen gerici akademisyen Bedri Gencer ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddiada bulundu. “Erdoğan’ı çok eskiden, gençlik yıllarından tanırım” diyen Gencer; “Erdoğan, Cübbeli Ahmet’in ciğerinin içini bilir ve onu günahı kadar sevmez. Daha önce doğrudan veya dolaylı olarak defalarca Cübbeli’yi uyardı. Ah o Çırağan Sarayı’nın duvarlarının dili olsa da konuşsa” ifadelerini kullandı.

‘YÖNETİMİN KABİRDEN DEĞİL, SARAYDAN OLDUĞUNU GÖSTERMİŞ’

Erdoğan’ın Cübbeli Ahmet’i geliştirdiği “kabirden yönetim” savı için çağırdığını iddia eden Gencer; “Cübbeli’nin ‘kabirden yönetim’ hezeyanı, din devletini tehdit noktasına geldiği için Erdoğan, Cübbeli’ye yönetimin kabirden değil, saraydan olduğunu göstermiş. Erdoğan liderliğindeki Türkiye, kritik bir seçime doğru iç cepheyi tahkim sürecinden geçiyor. Erdoğan, bir taşla en az iki kuş vurmak, kendisine de kitlesine de mesaj vermek üzere, sadece bir medya fenomeni olarak Cübbeli ile bu görüşmeyi yapmıştır” dedi.