İsmailağa cemaati vakıflar üzerinden etki alanını genişletiyor: Vakfın kurucusu imam çıktı

Yayınlanma: 03.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.04.2025 - 04:00

İsmailağa Cemaati, vakıflarla örgütlenmesini ve etki alanını güçlendirmeyi sürdürüyor. Cemaat, Tekirdağ merkezli “Rahmet İlim İrfan ve Eğitim Vakfı”nı resmen kurdu. Vakfın kuruluş senedine göre; vakfın sona ermesi durumunda tüm varlıklarının “İsmail Ağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı”na devredilecek. Senette vakfeden Çerkezköy Osmanlı Camisi İmamı Murat Meral’in ismi gösterildi.

Türkiye’nin iktidarın da desteğiyle kanayan yarası haline gelen tarikat ve cemaatler, resmiyetlerini kurdukları vakıflar üzerinden sağlıyor. Bu kapsamda ön plana çıkan cemaatlerin arasında İsmailağa cemaati bulunuyor. Diyanet tarafından hazırlanan gizli tarikatlar raporunda; özel okul, medrese, Kuran kurslar, basın-yayın organları gibi çeşitli kurumlara sahip olan İsmailağa cemaatinin eğitime özel bir önem verdiği vurgulanıyor. Bu kapsamda birçok vakıf kuran cemaatin dün Tekirdağ’da yeni bir vakıf kurduğu ortaya çıktı. Cemaate bağlı olan “Rahmet İlim İrfan ve Eğitim Vakfı”nın kuruluş senedi Resmi Gazete’de yayımlandı.

VAKFIN KURUCUSU DİYANET’İN İMAMI ÇIKTI

Yayımlanan kuruluş senedine göre; söz konusu vakfın merkezi Tekirdağ’da bulunuyor. Vakfın tescil kararı ise Tekirdağ Çerkezköy 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 18 Şubat’ta verildi. Vakıf senedinde vakfın mal varlığı ise Çerkezköy ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Çorlu Suyu mevkiinde gösterilen bir taşınmaz olarak gösterildi. “Eğitime destek vermek ve eğitim kurumları ile yurtlar kurmak” amacıyla kurulan vakfın feshedilmesi durumunda ise tüm mal varlığının “İsmail Ağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı”na devredilmesi kararı senede kaydedildi. Vakfın kuruluş senedinde ise vakfeden ve yönetim kurulunda Çerkezköy Osmanlı Camisi İmamı Murat Meral’in ismi gösterildi.

MERAL’İN ADI ‘TAPU’ KAVGASINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

İmam Meral, cemaatin yaşamını yitiren elebaşısı Mahmut Ustaosmanoğlu’nun bölgedeki vekili olarak biliniyor. Meral’in daha önce adı cemaat içi yaşanan tapu kavgalarıyla da gündeme gelmişti. Meral’in, Ustaosmanoğlu’nun yaşamını yetirmesinin ardından cemaate ait Kuran kursunun arsasının tapusunu kendi üstüne geçirdiği, yaşanan tartışmalar sonucunda da cemaate bağlı derneğe vermediği iddia ediliyor.