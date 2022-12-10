Türkiye gündemine oturan istismar skandalının ardından İsmailağa cemaatinden dikkat çeken WhatsApp mesajı
Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirmesi skandalının ardından İsmailağa cemaatinin, mensuplarına WhatsApp üzerinden dikkat çeken bir mesaj yolladığı ortaya çıktı.
İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken evlendirdiği skandalının ortaya çıkması Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
Olayı gündeme getiren gazeteci Timur Soykan ise cemaati destekleyenler tarafından sosyal medyada #TimurSoykanTutuklansın etiketiyle hedef gösterilmişti.
Yaşanan skandalın ardından İsmailağa cemaatinin mensuplarına WhatsApp üzerinden çok konuşulacak bir mesaj yolladığı ortaya çıktı.
Yeniçağ'ın haberine göre cemaatin mensuplarına gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Ey iman edenler! Bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de yaptığınıza pişman olursunuz.
Resulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
'Her duyduğunu söylemesi kişiye günah olarak yeter!' (Müslim Mukaddime: 5)
Hayırlı Cumalar... CUMAMIZ MÜBAREK OLSUN..."
İşte o mesaj;
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