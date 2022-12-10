Türkiye gündemine oturan istismar skandalının ardından İsmailağa cemaatinden dikkat çeken WhatsApp mesajı

10 Aralık 2022 Cumartesi, 11:08

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken evlendirdiği skandalının ortaya çıkması Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Olayı gündeme getiren gazeteci Timur Soykan ise cemaati destekleyenler tarafından sosyal medyada #TimurSoykanTutuklansın etiketiyle hedef gösterilmişti.

Yaşanan skandalın ardından İsmailağa cemaatinin mensuplarına WhatsApp üzerinden çok konuşulacak bir mesaj yolladığı ortaya çıktı.

Yeniçağ'ın haberine göre cemaatin mensuplarına gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Ey iman edenler! Bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de yaptığınıza pişman olursunuz.

Resulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

'Her duyduğunu söylemesi kişiye günah olarak yeter!' (Müslim Mukaddime: 5)

Hayırlı Cumalar... CUMAMIZ MÜBAREK OLSUN..."

İşte o mesaj;