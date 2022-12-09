İsmailağa cemaatinden 'Yusuf Ziya Gümüşel' açıklaması: 'Cemaatimizle gönül bağı var, resmi görevi yok'
İsmailağa cemaati, kızını 6 yaşında evlendirdiği ortaya çıkan Yusuf Ziya Gümüşel'le ilgili yaptığı açıklamada, "Kendisinin camiamıza gönül bağı olmakla beraber herhangi bir resmi görevi yoktur" dedi.
İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi 6 yaşındayken imam nikahıyla "evlendirdiğinin" ortaya çıkmasının ardından cemaatten yazılı bir açıklama geldi. İsmailağa, Gümüşel’in tarikatları ile ilgisi olmadığını iddia etti.
Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kendisinin camiamıza gönül bağı olmakla beraber cemaatimizde ve vakfımızda herhangi bir resmi görevi ve yetkisi yoktur, olmamıştır" denildi.
BAĞLANTISI YOKMUŞ
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Son günlerde belli çevreler eliyle gündemde tutulduğu görülen çirkin iddiaların camiamızla bir bağlantısı yoktur. Söz konusu iddialarda adı geçen Yusuf Ziya Gümüşel'in cemaatimizin lideri, yetkilisiymiş gibi yapılan haberler asılsızdır.
Kendisinin camiamıza gönül bağı olmakla beraber cemaatimizde ve vakfımızda herhangi bir resmi görevi ve yetkisi yoktur, olmamıştır.
Mahmud Efendi Hazretlerimizin ve hocalarımızın 'resmi nikâh kıyılmadan dini nikâh kıyılmaması' hususundaki hassasiyetleri kamuoyunca bilinmektedir. Cemaatimiz bugüne kadar bu hassasiyetlere aykırı olan herhangi bir olumsuz duruma konu olmamıştır. Söz konusu iddialar üzerinden cemaatimiz ve vakfımız hakkında ortaya atılan itham ve iftiralara karşı kamuoyumuzu sağduyuya davet ediyoruz.
Müfteriler hakkında da gerekli hukuki süreç başlatılacaktır. Anlaşıldığı kadarıyla bu mesele ailevi bir mesele olup, aile tarafından yapılan açıklamada da 'iddiaların iftira olduğu' kamuoyuyla paylaşılmıştır. Aile içerisindeki bu açıklamalardan sonra bize düşen, yargılama sonucunu beklemek, dedikodu ve iftiralardan sakınmaktır. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı."
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