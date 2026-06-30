İsmailağa cemaatinin yasadışı medresesinin mezuniyet törenine Suriyeli din görevlileri katıldı: İsmailağa Suriye’de kuvvetleniyor!

İsmailağa cemaati yasadışı tekâmül ve ihtisâs medreselerinde sözde dini eğitim alan 350 öğrenciye yönelik önceki gün icazet (mezuniyet) töreni düzenledi. Tören, İstanbul Fatih Camisi’nde gerçekleştirildi. Törene binlerce kişi katılırken, yurtdışından da dikkat çeken isimler geldi. İslam Âlimleri Vakfı (İAV) Başkanı Prof. Dr. Nüsretullah Hacımüftüoğlu, Uluslararası Müslüman Âlimler Derneği (UMAD) Başkanı Abdulvahap Ekinci, Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen Medrese Âlimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi törende yer aldı. UMAD Başkanı Ekinci ile MEDAV Başkanı Elçi aynı zamanda İAV’ın da yönetim kurulunda bulunuyor.

SURİYE’DEN GENİŞ BİR KATILIM OLDU

Bu isimlerin yanı sıra törene Suriye’den de çok fazla yetkilinin katılması dikkat çekti. Törene Suriye’den Evkaf (Vakıflar) Bakanı Ebulhayr Şükrî, Şam Müftüsü Şeyh Abdülfettah el-Bizm, Halep Müftüsü İbrahim Şaşu ile Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri katıldı. Bu isimlerle birlikte Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan ve Ortadoğu’da “modern medrese eğitim sistemi” kapsamında anılan sözde eğitim kurumlarından biri olan “El-Fatih İslam Enstitüsü”nün (Mahedül Fethül İslami) Genel Müdürü Eymen Şabani ile İsmailağa cemaati ve gerici İDDEF’in uluslararası nitelikteki ortak kuruluşu “Câmiulimân İlim Merkezi” Müdürü Naim el-Irksûsî de törende yer aldı. Bu isimlerin yanı sıra Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadağî de törene katıldı.

SURİYE’DE MEDRESE KURMA İZNİ ALMIŞTI

İcazet törenine Suriye’den yetkililerin katılması, cemaatin Suriye’nin yönetimini ele geçiren cihatçı Heyetül Tahrirüş Şam (HTŞ) rejimiyle giriştiği diyalog ve işbirliğini geliştirdiğini gösterdi. Cemaat; rejimin değişmesinden çok kısa bir süre sonra, 6 Ocak 2025 ve ardından 15 Eylül 2025’te de Suriye’ye birer heyet gönderdi. Cemaat ikinci görüşmenin sonucunda Şam’da “İsmailağa İlim Merkezi” adıyla bir medrese kuracağını duyurmuştu.