İsmailağa'dan Taliban'a ziyaret
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın önemli koltuklarına mezunları atanan İsmailağa cemaatine mensup bir heyet, Afganistan’a giderek Taliban’la görüştü.
Cumhuriyet; eğitimcilerin tepkisine karşın kurulan Diyanet Akademisi Başkanlığı’na, dini ilimler ve hafızlık “icazetini” İsmailağa cemaati bağlantılı kurstan alan Enver Osman Kaan’ın, İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü’ne İsmailağa kursunda eğitim alan ve öğreticilik yapan Muhammet Emin Kılıç’ın atandığını gündeme getirdi.
Diyanet’te önemli koltuklara mezunları yerleşen İsmailağa, bu kez Afganistan’da ortaya çıktı.
Kendisini “İsmailağa cemaatinin yurtdışı hizmet birimi” olarak tanıtan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsmailağa’nın önce gelenlerinin de katılımıyla Kabil’de Seyyidül Murselin Medresesi’nin açılışını yaptı. Heyet, daha sonra Taliban yönetiminin İçişleri Bakanı Siraceddin Hakani, Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, Eğitim Bakanlığı Vekili Mevlevi Habibullah Ağa ve Enerji ve Su İşleri Bakanı Molla Abdullatif Mansur’u ziyaret etti.
Ardından tadilatını yaptıkları Enerji ve Su İşleri Bakanlığı Camisi’nin açılışını yaptı. Ziyaretler, “Ümmetin birliği için dualar ettik” ifadesiyle duyuruldu. Paylaşımlarda “Adım adım Afganistan” etiketinin kullanılması da dikkat çekti.
Tadilatını tamamladığımız Afganistan Enerji ve Su İşleri Bakanlığı Camii'nin açılışını, @ismailaga_cami camiamızın kıymetli hoca efendileriyle gerçekleştirdik.#AdımAdımAfganistan ?? pic.twitter.com/w91ANDdH4M— İDDEF (@iddef) October 26, 2022
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