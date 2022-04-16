İsmet İnönü Sanat Merkezi yenileniyor
İzmir Şehir Tiyatroları başta olmak üzere tiyatro ve konser organizasyonlarına ev sahipliği yapacak Kültürpark’taki İsmet İnönü Sanat Merkezi yenileniyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “İzmir’i kültür sanat kenti haline getirme” vizyonu doğrultusunda birçok tiyatro, konser, konferans etkinliğinin yapıldığı İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde yenileme çalışmaları devam ediyor. Merkezi, konserler ve tiyatro gösterilerine uygun hale getirmek için sahne baştan sona elden geçiriliyor. Sanat merkezi en yeni akustik, ses, ışık, görüntü ve sahne mekaniği sistemleri ile donatılıyor. Böylelikle başta İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları olmak üzere tiyatro grupları ve müzik toplulukları daha nitelikli bir salona kavuşmuş olacak.
Tadilat, bakım ve onarım çalışmaları 4 milyon 765 bin liraya mal olacak. İsmet İnönü Sanat Merkezi yenilenen yüzüyle önümüzdeki günlerde sanatseverlerin hizmetine girecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında tiyatro sahnesinde perde açıklığı ve yüksekliği arttırılarak sahnede ışık ve ses mekanik sistem hayata geçiriliyor. Seyirci kapasitesi 378 olarak yeniden düzenlendi. Havalandırma sistemi ve seyirci oturma alanları yenileniyor. Sahne zemininde akustiği sağlamak için doğal ahşap malzeme döşeniyor. Seyirci yan ve arka duvarlarında komple salonu saran akustik ahşap paneller kullanılıyor. Akustik asma tavan uygulaması yapıldı. Akustik taş yünü paneller döşendi. Ses ve ışık odasının içine akustik kaplama yapıldı. Fuaye zemini ve dış doğramalar yenilendi. Sahne kapıları da akustik özelliğe kavuşacak.
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